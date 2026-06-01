Elbit Systems Ltd. модернизирует танки неназванного зарубежного заказчика

ЦАМТО, 29 мая. Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила о получении контракта ориентировочной стоимостью 350 млн. долл. на проведение работ по модернизации парка ОБТ неназванного зарубежного заказчика.

Как сообщается в пресс-релизе Elbit Systems Ltd., контракт рассчитан на четыре года. В рамках программы предусмотрена интеграция новых цифровых систем управления огнем, электроприводов наведения орудия и поворота башни, а также комплексов тактической связи и ситуационной осведомленности экипажа. Пакет работ оформлен как модернизация в середине срока эксплуатации (Mid Life Upgrade – MLU) и направлен на продление ресурса эксплуатации ОБТ и приведение их к современным требованиям по ведению общевойскового боя.

Планируемая модернизация среди прочего включает замену и дооснащение ключевых бортовых радиоэлектронных систем, в том числе установку новых облегченных электрооптических прицельных комплексов с элементами искусственного интеллекта для обнаружения, распознавания и автосопровождения целей в условиях суток "день/ночь". Согласно сообщению компании, данные системы интегрируются в состав единого контура управления огнем и бортовой информационно управляющей системы ОБТ.

Отдельным направлением работ по контракту заявлена модернизация средств защищенной связи, а также установка высокоемкостного голосового коммуникационного комплекса. Это призвано обеспечить включение модернизируемых ОБТ в тактические сети управления, обмена данными и целеуказания на уровне батальона и бригады, с расширением возможностей по интеграции в многоуровневые системы управления войсками и оружием (C4I).

Контракт предусматривает также поставку комплекта ЗИП, оказание услуг по техническому сопровождению, регламентному обслуживанию и поддержанию требуемого уровня коэффициента технической готовности модернизируемого парка ОБТ в течение всего срока реализации программы. Работы будут выполняться в течение четырех лет с возможностью поэтапной передачи модернизированных машин заказчику по мере завершения доработок.

Государство-заказчик и тип модернизируемых танков в официальном сообщении Elbit Systems не раскрываются. В ранее заключенных контрактах компания реализовывала аналогичные проекты по модернизации основных боевых танков для нескольких зарубежных клиентов, включая интеграцию унифицированных решений в области систем управления огнем, наблюдения и связи.