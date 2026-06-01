Маск сказал: из-за ИИ работать будем меньше, а благосостояние станет больше

Ведущие эксперты и аналитики предупреждают: активное внедрение искусственного интеллекта уже приводит к значительному росту безработицы, даже в экономически странах. По оценкам, в ближайшие годы ИИ может лишить работы десятки миллионов человек, а уровень безработицы в отдельных государствах способен вырасти на 20%. Это абсолютный рекорд со времён окончания Второй мировой войны.

Получается, что внедрение ИИ по влиянию на рынок труда становится сопоставимым с мировой войной. Поразительно, но это факт.

Многие профессии рискуют исчезнуть или радикально трансформироваться в ближайшее время. Согласно материалу The Economist, темпы роста безработицы в ряде стран (включая США, Великобританию, Канаду, Японию, Корею, страны ЕС) уверенно повышаются параллельно с ускоренным внедрением генеративного ИИ в корпоративном секторе. Особенно остро проблема проявляется среди молодёжи: бурный рост безработицы среди выпускников вузов фиксируется по всему миру. Диплом даже престижного университета всё чаще не гарантирует трудоустройство по выбранной специальности - ИИ успешно выполняет рутинные интеллектуальные задачи, которые раньше требовали человеческого участия.

Историки и экономисты проводят параллели с промышленной революцией, когда новые технологии также вызвали масштабное перераспределение рабочей силы. Однако нынешний переход происходит значительно быстрее и является менее контролируемым.

По сути, мы наблюдаем не просто автоматизацию, а трансформацию целых отраслей. Без своевременной адаптации систем образования и программ переквалификации человечество ждёт серьёзный социальный кризис. Всё идёт к тому, что общественная элитарность будет определяться степенью доступа к нейросетевым технологиям, а мыслящий человек при этом может стать, скорее, «раритетом» - как, навскидку, ЗиС-110 на современной подземной парковке: красиво, надёжно, дорого, «пальцетыкательно», но не более того.

Пока правительства и бизнес обсуждают меры поддержки (переобучение, универсальный базовый доход), миллионы людей уже ощущают давление новой технологической реальности. Вопрос в том, сможет ли общество успеть адаптироваться к скорости изменений, которые предлагает ИИ.

Эту тенденцию прокомментировал Илон Маск:

Люди будут работать всё меньше, а уровень благосостояния человечества расти всё больше.

Однако многие экономисты выражают скепсис: чьё именно благосостояние вырастет в первую очередь? Большинство доходов и сверхприбылей от ИИ-технологий концентрируется у владельцев крупных технологических платформ и корпораций, разрабатывающих и контролирующих эти системы, и делиться этой прибылью с «человечеством» они как-то не спешат. Широкие слои населения рискуют столкнуться с массовой потерей рабочих мест без адекватной компенсации, что в свою очередь может привести к колоссальному по масштабом общемировому социальному всплеску. В погоне за превосходством многие владельцы ИИ-сервисов пока попросту отмахиваются от этого факта, считая, что «ИИ сам себя отрегулирует». Как когда-то всерьёз заявляли о рынке...