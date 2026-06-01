Военное обозрение

Российские танкисты переделывают дымовые мортиры танков для борьбы с дронами

Источник изображения: topwar.ru

Появление многочисленных ударных дронов сделало танки уязвимыми на поле боя, вынудив танкистов придумывать средства для пассивной и активной защиты техники. Причем большинство средств защиты мастерится прямо на местах своими руками. Например, танкисты придумали новую роль для установленных на башне дымовых мортир.

Российские танкисты используют штатные дымовые мортирки в качестве средства для сбития вражеских дронов, атакующих танк. Как рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Джин, для этого из мортиры убирается дымовой заряд, и она снаряжается различными болтами и гайками. Наблюдение ведется через камеры кругового обзора, установленные на 360 градусов по защитному мангалу, пишет ТАСС.

При обнаружении атакующего дрона нажимается кнопка, и самодельная «шрапнель» поражает беспилотник, не дав ему ударить по танку. Про эффективность такой «активной защиты» ничего не сказано, но если применяют, то значит какой-то эффект всё же есть.

Наши товарищи-танкисты из смежных подразделений поделились своим опытом противодействия дронам противника. Они начали использовать новый подход: переделывают дымовые шашки для стрельбы по дронам. Достают оттуда дымовую часть, засыпают туда обычные болты и гайки. (...) На дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить «птичку» и защитить машину.

Устанавливаемый на российские танки комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена» пока «не видит» атакующие боевую машину беспилотники. Работы по «Арене» продолжаются, а пока используются вот такие самоделки.

