Российские танкисты переделывают дымовые мортиры танков для борьбы с дронами

Появление многочисленных ударных дронов сделало танки уязвимыми на поле боя, вынудив танкистов придумывать средства для пассивной и активной защиты техники. Причем большинство средств защиты мастерится прямо на местах своими руками. Например, танкисты придумали новую роль для установленных на башне дымовых мортир.
Российские танкисты используют штатные дымовые мортирки в качестве средства для сбития вражеских дронов, атакующих танк. Как рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Джин, для этого из мортиры убирается дымовой заряд, и она снаряжается различными болтами и гайками. Наблюдение ведется через камеры кругового обзора, установленные на 360 градусов по защитному мангалу, пишет ТАСС.
При обнаружении атакующего дрона нажимается кнопка, и самодельная «шрапнель» поражает беспилотник, не дав ему ударить по танку. Про эффективность такой «активной защиты» ничего не сказано, но если применяют, то значит какой-то эффект всё же есть.
Устанавливаемый на российские танки комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена» пока «не видит» атакующие боевую машину беспилотники. Работы по «Арене» продолжаются, а пока используются вот такие самоделки.