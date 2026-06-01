Госкомвоенпром Республики Беларусь: искусственный интеллект на службе РЭБ

ОАО «КБ Радар»
ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации».
ЦАМТО, 29 мая. В ОАО "КБ Радар" выходит на финишную прямую разработка автоматизированного пункта управления (АПУ) "Россь".

Новинка предназначена для автоматизированного и неавтоматизированного управления средствами радиомониторинга и радиоподавления каналов связи, передачи данных и спутниковой навигации.

Главная особенность – глубокая интеграция и технологии искусственного интеллекта.

Что умеет "умный" АПУ "Россь"

- Прогнозировать, а не просто фиксировать: использование технологий ИИ позволяет не только обнаруживать источники радиоизлучений, но и просчитывать развитие радиоэлектронной обстановки, автоматически выбирая режимы подавления без вреда для своих каналов связи.

- Охотиться на БЛА: впервые реализована возможность получать данные от средств радиочастотного мониторинга воздушной обстановки. Это позволяет вовремя выявлять беспилотники, прогнозировать их маршрут и выбирать наиболее эффективные способы противодействия.

- Разгружать человека: рутинные расчетно-информационные задачи делегированы интеллектуальной платформе. Оператор тратит меньше времени на цифры и больше – на принятие ключевых решений.

- Адаптироваться на лету: комплекс в реальном времени подстраивается под любые изменения радиоэлектронной обстановки, оптимально распределяя нагрузку на каналы радиоподавления.

Главный итог разработки: АПУ "Россь" позволяет совершить качественный рывок – перейти от архитектуры автономных разнотипных станций к единому информационному пространству, где данные о воздушных целях, радиоизлучениях и состоянии собственных каналов связи объединены в режиме реального времени.

Перспективная разработка полностью совместима с широкой линейкой средств РЭБ и радиоконтроля, выпускаемых ОАО "КБ Радар".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

