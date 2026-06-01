Раскрыты сроки внедрения связи 5G в России

Фото: Magnific.

«Известия»: Сеть 5G могут внедрить в России в конце июня

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует в ближайший месяц выделить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2 диапазон 4,63–4,99 ГГц, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Об этом сообщают «Известия».

В Минцифры уточнили, что старт коммерческого использования 5G начнется после того, как будут приняты решения по условиям внедрения — сейчас они обсуждаются с ведомствами и бизнесом.

При этом, как отмечает газета, россияне переход на более быструю связь не почувствуют: у операторов пока нет специального оборудования для работы в новом диапазоне. На устройствах может высветиться значок 5G, но фактическая скорость передачи данных останется сопоставимой с нынешними показателями.

Операторам также могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные для 2G, 3G и LTE, по принципу технологической нейтральности. Согласно проекту ГКРЧ, запуск услуг 5G в городах с населением более одного миллиона человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что Федеральное государственное предприятие (ФГУП) «Космическая связь» развернет опытную зону связи стандарта 5G через спутники на геостационарной орбите (ГСО).

До этого стало известно, что шестилетние расходы на разработку сетей 5G и 6G в России захотели урезать в 10 раз.

