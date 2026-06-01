Войти
РИА Новости

"Ростех" поставил партию модернизированных БМД-2 в ВС России

127
0
0
Военнослужащие Вооруженных сил РФ на БМД-2
Военнослужащие Вооруженных сил РФ на БМД-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Ростех": модернизированные БМД-2 с боевыми отделениями "Берег" поставлены ВС РФ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" поставило в российские войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с новыми боевыми отделениями "Берег" увеличенной мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее о поставках БМД с "Берегами" не сообщалось.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в рамках выполнения государственного оборонного заказа поставил заказчику партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2 с боевым отделением "Берег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модуль имеет увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. Он, как указали в "Ростехе", расширит боевые возможности подразделений Воздушно-десантных войск.

В госкорпорации рассказали, что БМД-2 прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. Бронетехника вместе с новыми боевыми отделениями получила усовершенствованные прицельные комплексы и улучшенную систему управления огнем и управляемым вооружением "Корнет". Это позволяет машинам поражать танки и другую бронетехнику, фортификационные сооружения и укрепления в любое время суток.

По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, специалисты "Высокоточных комплексов" непрерывно совершенствуют технику с учетом опыта ее применения. Модернизированная БМД-2 с боевым отделением "Берег" стала технологичнее и удобнее для экипажа, ее можно поставить в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем "Бережок".

"Кроме того, вышла на новый уровень эффективность машины: более грозное вооружение позволяет "достать" противника на увеличенной дистанции, что повышает ее выживаемость и обеспечивает безопасность военнослужащих", - отметил Оздоев.

Модернизированные боевые машины десанта оснащены комплектами дополнительной защиты и средствами РЭБ. Техника прошла все необходимые испытания и была принята представителями военной приемки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМП-2
БМП-2М
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"