Эпичный взрыв ракеты New Glenn в США, Маск комментирует неудачу конкурентов

Вечером (по местному времени) 28 мая на стартовом комплексе LC-36 в Космическом центре Кеннеди во Флориде произошёл серьёзный инцидент с ракетой New Glenn. Во время статического огневого испытания первой ступени с семью двигателями BE-4 ракета-носитель взорвалась и была полностью уничтожена. Взрыв на космодроме был эпичным.

Произошёл он в начале теста двигателей во время подготовки к 4-му старту этой ракеты. Было запланировано выведение на орбиту партии из 48 интернет-спутников Amazon Project Kuiper. Никто из персонала не пострадал, однако инцидент привёл к значительным повреждениям стартовой площадки, вышки обслуживания и наземного оборудования. Это в значительной степени скажется на следующих запусках Blue Origin и повлияет на график программ, включая поддержку миссий NASA «Артемида».

Американский бизнесмен Илон Маск, основатель SpaceX, отреагировал на произошедшее, назвав инцидент «очень неудачным».

Маск:

Это большая неудача, потому что ракеты - это сложная система. Это вообще сложно.

Его комментарий отражает типичное отношение в ракетной отрасли к подобным аномалиям на этапе интенсивных испытаний.

New Glenn — это тяжёлая многоразовая ракета Blue Origin (компании Дж. Безоса), предназначенная для конкуренции с Falcon 9/Heavy и Starship SpaceX. К моменту инцидента ракета уже совершила несколько успешных полётов с посадкой первой ступени, но развитие программы сталкивается с новыми и новыми проблемами. Blue Origin пока официально не опубликовала подробный отчёт о причинах взрыва. Расследование продолжается.