ВМС США поменяют F-5 на F/A-18

ВМС США поручат изучить замену «самолетов-агрессоров» F-5 на истребители F/A-18

Военно-морским силам (ВМС) США планируют поручить изучить возможность замены «самолетов-агрессоров» F-5, использующихся на учениях в качестве истребителей противников, на более новые F/A-18. Об этом пишет TWZ.

«Очевидное признание ВМС того факта, что даже модернизированные F-5 уже не подходят для подготовки к действиям против высококлассных противников, отражает более широкую тенденцию в Пентагоне к использованию в этой роли более совершенных платформ», — говорится в публикации.

Предложение «о ходе работ по передаче самолетов F/A-18E/F в резерв ВМС для замены F-5» включено в проект бюджета Пентагона на 2027 финансовый год, представленый Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США. Ожидается, что в случае принятия данного положения законопроекта не позднее марта 2027 года ВМС США должны предоставить парламентариям отчет о рисках использования F-5 и целесообразности их замены на F/A-18E/F.

В апреле Military Watch Magazine написал, что иранский истребитель третьего поколения F-5 в начале американской операции «Эпическая ярость» сбросил бомбы на базу США Кэмп-Бюринг в Кувейте, после чего благополучно вернулся в Иран.