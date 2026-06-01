Вестник Мордовии

Боевой танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты показали где-то у зоны СВО

Т-72Б3А с комплексом активной защиты "Арена-М".
Источник изображения: Скриншот с видео канала "Работайте, братья"

На одном из полигонов, в зоне военной операции, где оттачивают свои навыки штурмовые подразделения группировки войск "Центр", замечен основной боевой танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты "Арена-М". Он был продемонстрирован в ролике, размещенном на канале "Работайте, братья" и на не него обратили внимание ряд российских экспертов.

О наличии КАЗ говорят специальные датчики, установленные на башне, сами же пусковые установки с суббоеприпасами закрыты резиновыми "лопухами".

Судя по внешнему виду, машина интенсивно эксплуатировалась и очень даже вероятно непосредственно применялась в ходе боевых действий.

Как можно заметить, кроме КАЗ, на танке имеется небольшой надбашенный экран с системой радиоэлектронной борьбы.

Известно, что кроме модернизированных "семьдесят вторых" "Арены" имеются также и на последних версиях Т-90М "Прорыв".

Как считают военные эксперты, скоро сбивающие противотанковые реактивные гранаты, ПТУР, а также различные беспилотники-камикадзе будут непременным атрибутом не только танков, но и боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, бронетранспортеров, а также военных автомобилей. И это очень хорошо, что у армии России уже сейчас имеется такая реально действующая система.

Алексей Брусилов

