Украина организует воздушный террор, нанося удары по дорогам и детским учреждениям

В последние дни на фоне неудач на фронте ВСУ усилили удары по мирному населению новых регионов России. Под обстрелы попадают гражданские объекты и автомобили на трассах. Так, накануне в ДНР атаке беспилотника подверглись автобус и легковая машина с семьей. В связи с этим главы регионов призвали жителей и гостей соблюдать предельную осторожность при поездках. По словам экспертов, опрошенных «Известиями», противник наращивает интенсивность атак благодаря поставкам европейских дронов. Российские войска, в свою очередь, защищают объекты и коммуникации с помощью постов ПВО и мобильных огневых групп.

Под прицелом мирные маршруты

Постоянно сталкиваясь с неудачами на линии фронта, киевский режим сменил тактику, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Теперь главной мишенью украинских беспилотников всё чаще становятся не военные объекты, а обычные люди: рейсовые автобусы, машины с продуктами и мирные кварталы в Донбассе, Новороссии и Приазовье.

Всё началось с массированных налетов в ночь на 22 мая, когда ВСУ ударили дронами по колледжу в Старобельске. Тогда в результате украинского теракта погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших — молодежь и подростки.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, смещение фокуса на гражданские объекты — это осознанная стратегия запугивания.

Стихийный мемориал у здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) после атаки украинских беспилотников Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

— Это абсолютно террористическая деятельность. Сейчас помимо всего они используют тактику «дронов-ждунов»: беспилотники высаживают вдоль дорог в режиме ожидания, — отметил он. — Когда оператор видит цель, он поднимает аппарат и направляет его на гражданские машины, мотоциклы или автобусы. Задача у них одна — создать атмосферу паники и уныния среди местного населения. Но наши военные уже находят эффективные способы борьбы с этой угрозой.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, жестокость ударов напрямую связана с необходимостью отчитываться перед западными спонсорами за многомиллиардные транши.

— То, что гибнут совсем молодые люди и спасатели, которые разбирают завалы, Киев и европейских лидеров не интересует. Для них действует циничный принцип: чем хуже для России, тем лучше для них. К обычным людям там давно относятся как к пыли на рояле, — отметил он.

Жители ДНР рассказали «Известиям», что особой зоной опасности стали ключевые автомагистрали. В ДНР под постоянным прицелом оказалась трасса Донецк – Горловка, которую недавно отремонтировали и расширили. Под удары регулярно попадают грузовики с продуктами и пассажирский транспорт. Только за последние дни зафиксировано несколько таких случаев. В частности, в районе Еленовки (ДНР) 27 мая ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус «Макеевка – Севастополь». Пассажирам чудом удалось уцелеть. В Горловке в тот же день прямой удар дрона по легковому автомобилю унес жизни целой семьи из четырех человек.

Последствия атаки БПЛА на рейсовый автобус «Макеевка – Севастополь» в районе Еленовки Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Житель Запорожской области Никита Смирнов поделился с «Известиями» историей спасения своей семьи.

— Мы ехали по дороге, которую считали безопасной, когда услышали навязчивое жужжание, — рассказал он. — Я мгновенно затормозил и скомандовал всем бежать. Мы успели прыгнуть в овраг за секунду до взрыва — дрон-камикадзе ударил прямо рядом с машиной. Осколки ушли в сторону, выбило стекла, но главное — все остались живы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей и гостей региона соблюдать предельную осторожность при поездках. По его словам, в последние дни фиксируются постоянные попытки противника атаковать автомобили и дорожные объекты.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин Источник изображения: iz.ru

О логистическом терроре говорил и глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ целенаправленно применяют беспилотные летательные аппараты против мирных граждан и коммунальных объектов.

Водителям рекомендуют: тщательно планировать маршруты движения, передвигаться исключительно в светлое время суток, избегать остановок на открытых, простреливаемых участках трасс, не приближаться к обломкам техники или БПЛА и сразу вызывать экстренные службы.

ВСУ помогает весь коллективный Запад

В Луганской Народной Республике 27 мая очередной мишенью террористического режима стала гимназия № 7 в городе Сватово. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник

«ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Это всё, что нужно знать о преступном киевском режиме», — подчеркнул он.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 28 мая призвал «провести оперативное, независимое и эффективное расследование и привлечь виновных к ответственности» к трагедии в Старобельске, а также «сделать всё возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись».

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин Источник изображения: iz.ru

Также настоящую охоту украинские беспилотники устроили на российских спасателей. Буквально за несколько дней в ДНР ранения получили девять сотрудников МЧС. В Зугрэсе дрон атаковал пожарных прямо во время тушения резервуара на автозаправке — был ранен командир отделения. В Макеевке еще восемь сотрудников ведомства попали под аналогичный удар, когда ликвидировали возгорание. Все они сейчас находятся в больницах.

Параллельно продолжаются попытки дестабилизировать жизнь в крупных городах. В Севастополе после очередной ракетной атаки пострадали пожилые мужчина и женщина. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, одной из главных целей было здание местного Центробанка. Противник явно пытался парализовать финансовую систему полуострова, но сорвать работу учреждения не удалось.

Масштаб воздушной кампании объясняется колоссальной финансовой и технической поддержкой Запада. Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что заявленный Киевом план по выпуску семи миллионов беспилотников всех типов на текущий год опирается на европейские мощности. В Польше, Германии и странах Прибалтики созданы совместные предприятия, где собирают готовые машинокомплекты.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Источник изображения: iz.ru

— На Украину они поступают для финальной сборки, — отметил Дмитрий Корнев. — Киев пытается системно и открыто терроризировать жителей в новых регионах, о чем откровенно заявляют власти Украины, и эту проблему надо решать комплексно. В частности, вскрывать точки сборки и склады дронов с помощью разведки и наносить по ним удары, уничтожать места запуска БПЛА в режиме реального времени, продолжать развивать единую систему оповещения о воздушной обстановке для всех постов борьбы с беспилотниками в тылу.

Поставки оружия и поддержка национализма на Украине показывают, что Европа пытается взять реванш за прошлые исторические поражения. Они сознательно идут на обострение и совершают откровенные провокации, отметил Виктор Литовкин. Нам нужно действовать предельно жестко, раз методы Киева признаны террористическими, то и отвечать надо адекватно. Пока же всем надо быть предельно осторожным — особенно мирным жителям, которые стали одной из приоритетных целей для ВСУ.

Юлия Гаврилова

Федор Горбунов