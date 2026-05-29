В Челябинске воссоздадут высшее танковое командное училище

Челябинское высшее танковое командное училище воссоздадут в России
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство распорядилось создать Челябинское высшее танковое командное училище, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Срок исполнения распоряжения Министерством обороны — до 1 августа. Устав учреждения должны утвердить в течение четырех месяцев.
Основными целями его деятельности будут осуществление программ для получения среднего и высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научно-исследовательская деятельность в интересах обороны.
Вуз существовал с 1941 по 2007 год. Сейчас в России действует только одно подобное учебное заведение — Казанское высшее танковое командное училище.