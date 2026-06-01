Politico: шведский остров Готланд превращают в плацдарм для нападения на Россию

Швеция начала строить "непотопляемый авианосец", пишет Politico. Древний остров посреди Балтийского моря превращают в плацдарм для нападения на Россию.

Виктор Джек (Victor Jack)

НАТО отчаянно пытается укрепить продуваемый всеми ветрами балтийский остров, который военные стратеги считают одной из важнейших, но при этом самых уязвимых точек на восточном фланге.

Готланд расположен посреди Балтийского моря всего в 300 километрах от вооруженного до зубов калининградского эксклава России. По мере роста опасений по поводу российской агрессии, гибридных атак (Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении третьих государств; также Россия не использует методы гибридной войны. Все подобные утверждения бездоказательны и имеют целью исключительно нагнетание истерии и русофобии — прим. ИноСМИ) и ослабления американской приверженности европейской безопасности Швеция и ее союзники по НАТО стремятся снова превратить Готланд в военный оплот.

На этой неделе Швеция завершила на острове первые учения под эгидой НАТО с момента вступления в альянс в прошлом году. Около 18 тысяч военнослужащих из 13 стран отрабатывали на пыльных равнинах Готланда возможное нападение России. (Россия не планирует нападение на какие-либо государства, российские официальные лица многократно об этом говорили — прим. ИноСМИ).

Россия может напасть "в любой момент", заявил журналу Politico главнокомандующий Швеции Микаэль Классон, когда солдаты двигались зигзагами между бронетехникой на западной стороне острова.

Учения высветили трудности, с которыми столкнулась Швеция: США сократили участие в учениях (это не единичный случай, а общая закономерность, потому что Трамп отворачивается от НАТО), а принимавшие участие украинские военнослужащие продемонстрировали мастерство беспилотных боевых действий и оперативно уничтожили шведское бронетанковое подразделение.

"Непотопляемый авианосец"

Готланд, на протяжении истории переходивший из рук в руки между Данией, Швецией и, на короткое время, Россией, — важнейший стратегический актив.

"С учетом расположения и дальности действия современных систем вооружения, контроль над Готландом позволяет контролировать и происходящее на Балтике", — сказал заместитель директора Шведского института оборонных исследований Никлас Гранхольм.

Остров называют "непотопляемым авианосцем" за роль важнейшей стартовой площадки для воздушных операций по всему региону: взлетающие оттуда истребители могут достичь любой балтийской столицы "за считанные минуты", подчеркнул он.

Захватив остров и установив на нем системы противовоздушной обороны, Россия смогла бы пресечь морские и воздушные поставки в три прибалтийские страны и Финляндию. Она также сможет не допустить поступления подкрепления, заметил Гранхольм. Если же НАТО удержит Готланд, она перекроет Москве доступ к Балтийскому морю, задействует ракеты большей дальности для защиты региона и сможет запускать боеприпасы вглубь России.

В ответ на российскую угрозу Стокгольм стремительно проводит повторную милитаризацию острова с населением в 60 тысяч человек после сокращения численности войск по окончании холодной войны, в результате которого на Готланде осталась лишь горстка военных. Швеция вложила более 200 миллионов евро в модернизацию инфраструктуры, восстановила системы противовоздушной обороны и заново создала полк, вооруженный бронетранспортерами CV90 и танками Leopard 2.

Командир Готландского полка Дан Расмуссен сообщил Politico, что в течение года "еще минимум тысяча" военнослужащих на ротационной основе пополнит уже размещенный на острове контингент в 4 500 человек. Он выразил надежду, что "достаточно скоро" к ним присоединятся подразделения дальнобойной артиллерии. Ожидается, что с 2028 года на острове также будут размещены новые системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

По словам Висландер, один из возможных сценариев — это попытка России тайно высадить войска на остров с коммерческого судна, одновременно заглушив радиосигналы и подавив противовоздушную оборону с помощью беспилотников.

Однако, несмотря на эти опасения, безопасность Готланда сейчас находится "на высоком уровне", заверила она — особенно после вступления Швеции в НАТО в 2024 году.

Главной целью учений была проверка многонационального сотрудничества. В них приняли участие канадские и датские военнослужащие, финские реактивные истребители F-18, британские снайперы, морские пехотинцы США и Норвегии, а также голландские вертолеты Apache.

С вступлением Швеции в североатлантический альянс "мы пересмотрели планы", сказал заместитель начальника штаба НАТО по планированию в объединенном командовании альянса в Виргинии французский контр-адмирал Фредерик де Рупийи.

Готландский коридор

Готланд готовится к прямой конфронтации с Россией. За последние полтора года на острове произошел целый ряд непредвиденных событий: внезапная утечка воды из-за выхода из строя важного насоса, обрыв подводного оптоволоконного кабеля и частые радиопомехи, влияющие на работу всего — от самолетов до карет скорой помощи.

Шведский главнокомандующий Классон сказал, что "очень обеспокоен" гибридными атаками. "Очевидно, что российская доктрина на самом деле заключается в том, чтобы нащупать слабые места и уязвимости и сделать все возможное, чтобы ими воспользоваться", — добавил он.

Как и ее союзники по НАТО, Швеция также готовится к перспективе боевых действий при более скромной поддержке США — или вообще без нее. Только за последний месяц Трамп ошеломил Европу объявлением о внезапном выводе войск из Германии и Польши — это не только сокращает долгосрочный военный потенциал альянса, но и подрывает доверие и ставит неудобные вопросы о надежности Вашингтона.

По словам осведомленного источника, решение США сократить численность войск, задействованных в учениях на Готланде, подливает масла в огонь. Представитель армии США в Европе и Африке сообщил изданию Politico, что "уровень участия представителей разных стран нередко меняется на этапе планирования". Он отметил, что к учениям все же присоединились 300 американских солдат. При этом он не раскрыл, сколько планировалось изначально.

Со своей стороны, американские участники учений заверили, что связи между военными по-прежнему прочны. "Наши силы исключительно хорошо сработались, — сказал командир направленного на Готланд батальона морской пехоты США Трэвис Чемберлен.

"Мы наблюдаем высокий уровень интеграции и работаем над очень подробными планами обеспечения безопасности, чтобы защитить наши силы и гарантировать материально-техническое обеспечение всего острова", — сказал он, когда его солдаты смешались со шведскими порядками на заросшем травой участке.

По словам Висландер, Швеция тратит на оборону 2,5% ВВП — больше других членов — и обладает мощной военной промышленностью. Это позволяет Стокгольму не зависеть от США в защите Готланда. Но, по ее словам, Вашингтон действительно незаменим с точки зрения ряда систем вооружения, включая ракеты Patriot PAC-3 и материально-техническую поддержку.

По словам 24-летнего оператора беспилотников с центральной Украины с позывным "Тарик", шведским войскам пришлось трижды останавливать учения после того, как 17 украинских солдат уничтожали их личный состав при помощи дронов.

"По сценарию 20 танков должны вести атаку, — объяснял он изданию Politico, пока над сельской местностью за его спиной жужжал самодельный беспилотник-камикадзе. — Мой беспилотник только что пролетел над ними. Я видел их всех собственными глазами: это легкие мишени".

Подготовка к большему

Швеция и НАТО уверяют, что прилагают все усилия для решения текущих проблем. Глава регионального правительства Мейт Фулин заявила, что "каждую неделю" встречается с береговой охраной, полицией, пожарными, армией, медиками, службами водоснабжения и энергетиками, чтобы наметить меры реагирования на любые возможные сценарии.

"Мы должны быть в курсе происходящего", — сказала она в кабинете в средневековой столице острова Висбю. Она добавила, что работает со всеми 92 муниципалитетами острова, инструктирует их, как реагировать на каждый кризисный сценарий.

Командир Готландского полка Расмуссен рассказал, что перенял опыт украинского подразделения беспилотников. "Меня поразило количество людей, с которыми они работают каждый день, — сказал он. — Поэтому мой главный вывод — что нам нужно гораздо чаще тренироваться с беспилотниками".

Но, учитывая важность Готланда для североатлантического альянса, в некоторых столицах убеждены, что НАТО могла бы сделать больше. Альянсу следует задуматься о размещении на Готланде постоянных систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия для сдерживания России, заявили двое дипломатов НАТО, пожелавших остаться неназванными.

По словам Классона, главное — не дать Москве перехватить инициативу: "Мы не должны сидеть сложа руки и ждать, когда российские вооруженные силы восстановятся до того или иного уровня, — заключил шведский главнокомандующий, — надо постоянно быть начеку и сохранять боеготовность".