Рельсотрон и лазер: конгресс требует гарантий для финансирования линкора «Трамп»

Начинается интересная эпопея с широко анонсированным перспективным атомным линкором класса «Трамп». Конгресс не хочет выделять под этот проект средства без получения определённых гарантий. О каких именно гарантиях речь?

В Конгрессе США заявили о намерении отложить начало строительства этого боевого корабля до тех пор, пока не будет доказана надёжность его ключевых систем вооружения. Соответствующее ограничение законодатели внесли в проект закона об оборонном бюджете на 2027 финансовый год. Согласно документу, строительство головного корабля не может стартовать, пока ВМС не предоставят официальное подтверждение технологической зрелости рельсотронов и бортовых лазерных установок (БЛУ).

Эти виды оружия считаются основой концепции нового линкора, однако до сих пор остаются проблемными.

Эксперты отмечают, что Пентагон в течение нескольких лет не может довести до ума рельсотроны и лазерные системы и на других кораблях военно-морских сил. Так, аналогичные трудности наблюдаются на стелс-эсминцах класса Zumwalt, три из которых уже оплачены налогоплательщиками и введены в состав флота.

Несмотря на огромные затраты, на этих кораблях так и не удалось в полной мере развернуть рельсотронное вооружение, а лазерные комплексы показывают ограниченную эффективность в реальных условиях. Теперь туда собираются «впихнуть» гиперзвуковые ракеты, однако их тоже никаких не доведут до ума. Мало того, те разработки, которые испытываются, банально не помещаются в ячейки пусковых установок на «Трамп».

Критики в Конгрессе подчёркивают, что запуск программы линкора «Трамп» без решённых технических проблем рискует повторить те же, дорогостоящие, ошибки прошлого.

По предварительным оценкам, стоимость одного линкора может превысить 10–12 млрд долларов. В случае утверждения поправки ВМС будут вынуждены представить детальный отчёт о готовности технологий до получения разрешения на закладку корабля.

