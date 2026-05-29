Вместо автомата Калашникова армия Вьетнама выбрала автомат Балашникова

Источник изображения: Фото: "Народная армия"

В подразделения Вьетнамской народной армии продолжают поступать автоматы STV 380, выпускаемые оборонным предприятием "Завод Z111".

В электронной версии газеты "Народная армия" размещен материал о подготовке новобранцев на учебном полигоне 165-го полка 312-й дивизии 12-го армейского корпуса.

Как видно, на фото бойцы вооружены новым стрелковым оружием. В ноябре прошлого года издание подробно рассказывало о "триста восьмидесятом". Упоминалось, что аббревиатура STV - это "Súng tiểu liên Việt Nam", в переводе - "вьетнамский автомат".

Индекс 380 - обозначает длину ствола. Оружие работает по газоотводной схеме. Используются стандартные патроны 7,62×39 мм, совместимые с магазином от АК - 47/АКМ.

Масса без патронов - около 3,6 кг. Общая длина варьируется от 600 мм, когда приклад сложен, до 900 мм (с разложенным прикладом).

Имеются планки Пикатинни, позволяющие монтировать прицелы, тактические фонари, лазерные модули и подствольные гранатомeты.

Производство оружия этого семейства осуществляется по замкнутому технологическому циклу: от изготовления заготовок и мехобработки до общей сборки и др.

Ранее также сообщалось, что STV 380 является лицензионной версией, полученной у израильской компании Galil ACE, известной выпуском автоматов Galil, разработанных конструктором Исраэлем Балашниковым (Исраэлем Галили). Он взял за основу финский Valmet Rk 62, а тот, в свою очередь, - вариант автомата Калашникова.

Алексей Брусилов

