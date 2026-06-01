В России разработали антидроновую ракету

«Алмаз-Антей» разработал зенитную ракету для борьбы с беспилотниками

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» запатентовал зенитную управляемую ракету (ЗУР), которая сможет бороться с беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что изобретение можно использовать при разработке ЗУР для перехвата малоскоростных и зависающих беспилотников, а также для поражения безэкипажных катеров. Изделие выполнено по X-образной схеме конвертоплана с неповоротными мотогондолами, в которых размещены электродвигатели с винтами. Антидроновая ЗУР оснащена оптико-электронной головкой самонаведения.

Изделие не содержит боевую часть, поэтому для поражения цели используют кинетическое воздействие.

Ранее в мае стало известно, что «Алмаз-Антей» создал дронопорты для размещения, обслуживания и запуска перехватчиков беспилотников. Автоматизация работы аппаратов позволит сократить время реакции.