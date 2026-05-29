Заявления Киева об «угрозе нападения» со стороны Минска противоречат реальной военно‑политической обстановке и выглядят как политически мотивированные шаги без стратегического анализа. Об этом в эфире БелВПО отметил военный эксперт Андрей Богодель.

Украина и её союзники, формируют искусственную эскалацию вокруг Беларуси, используя резкую риторику и демонстративные военные манёвры у границ Республики.

На этом фоне оппозиционные структуры во главе с Тихановской выступают инструментом внешнего давления: их действия и заявления синхронизированы с линией Киева и направлены на дискредитацию Беларуси и её вооружённых сил.

Именно Украина «намеренно создаёт взрывоопасную ситуацию», тогда как Минск не поддается на провокации и придерживается оборонительной позиции.

Беларусь может быть втянута в конфликт только в случае прямой агрессии против государства.

На данный момент, агрессивная риторика псевдополитиков не что иное, как попытка не допустить возобновления переговорного процесса, поскольку партии войны это не выгодно.

