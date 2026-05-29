Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Политический парадокс

Источник изображения: belvpo.com

Соединённые Штаты представили очередной 500‑страничный проект закона о национальной обороне (NDAA) – документ, который подаётся как «технический», но фактически фиксирует дальнейшее военное усиление США на восточном фланге НАТО.

Законопроект прямо запрещает приостанавливать ротацию американской бронетанковой бригады в Польше и подчёркивает необходимость присутствия двух таких бригад «для сдерживания России». То есть Вашингтон, не просто сохраняет военное присутствие – он закладывает его расширение как норму.

Проект также вводит механизм, который фактически подталкивает Пентагон к передислокации войск ближе к границам Беларуси и России. Перед тем как вывести силы из любой европейской страны, Пентагон обязан представить оценку, оправдывающую их перемещение на восток. Формально это «анализ», но, по сути – политический фильтр, который делает вывод войск из Европы практически невозможным.

Дополнительное условие – требование, чтобы принимающая страна тратила не менее 5% ВВП на оборону. Это подаётся как «поощрение ответственности», но на деле превращает восточноевропейские государства в платформы для американского военного присутствия, если они готовы платить за это собственными бюджетами.

Законопроект также ограничивает любые попытки сократить численность американских войск в Европе. Командующий силами США и НАТО в Европе обязан подготовить доклад о рисках, связанных с недавними решениями по размещению войск, и отдельно оценить, усилит ли постоянное размещение одной или двух бригад в Польше «сдерживание России».

То есть документ заранее подводит к нужному выводу: постоянное присутствие – это хорошо, сокращение – плохо.

Проект предусматривает и временное размещение в Польше батальона дальнобойной артиллерии, оснащённого ракетами Tomahawk и SM‑6. Изначально его планировали отправить в Германию, но Пентагон внезапно изменил решение – ещё один сигнал, что восточный фланг становится приоритетом.

В целом NDAA усиливает контроль Конгресса над любыми попытками вывести американские войска из Европы и фактически закрепляет курс на долгосрочное, если не постоянное, военное присутствие США в Польше.

Документ косвенно подталкивает Пентагон к тому, чтобы не просто сохранить, но и расширить инфраструктуру на восточном фланге НАТО. При этом в проекте нет ни слова об Украине – что выглядит особенно показательно на фоне масштабных заявлений о «поддержке Киева».

Однако усиление американского военного присутствия в Польше – особенно в формате постоянных бригад – неизбежно нарушает баланс сил в регионе и повышает уровень напряжённости у границ Беларуси. Минск регулярно предлагает возобновить прямой диалог по безопасности, но Варшава продолжает заявлять, что «оснований для политического общения нет».

Именно в этом и заключается парадокс: военное наращивание идёт ускоренными темпами, а политический диалог – заморожен. А без диалога между Польшей и Беларусью невозможно снизить риски, связанные с наращиванием войск, решить трансграничные кризисы или предотвратить дальнейшую эскалацию.

Сегодня это не просто желательно – это критически необходимо.

Сергей Острына

