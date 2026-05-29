Западные «эксперты» из института изучения войны (ISW) представили «мощную» аналитику на заявление Госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, сделанные им накануне.

Вкратце, из противоречивого «аналитического» опуса следует, что Россия и Беларусь якобы создают условия для оправдания запуска беспилотников по Украине с территории Беларуси. Между тем, «эксперты» не увидели на границе «наращивания белорусских сил, которых было бы достаточны для наземного вторжения, а Москва якобы не имеет резервов для поддержки такой операции».

Вместе с тем, российские войска без проблем наносят удары по западным украинским областям с территории России беспилотникам типа «Герань» и «Молния».

Поэтому, к тезису ISW о том, что «заявления Вольфовича и недавние предупреждения Украины о Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в своих военных целях, в том числе для нанесения ударов по стратегически важным линиям связи в тылу Западной Украины» следует относиться как «сотрясанию воздуха».

Для Киева особо чувствительное направление – единственная на Украине более или менее подходящая для перевозок автомагистраль М-06. Остальные дороги направления малопригодны для проезда. Поскольку обещания Свириденко, выделить деньги на ремонт так и остались обещаниями.

Отметим, что упомянутая М-06, проходит через западные украинские области, включая ключевые пути снабжения из Польши на Украину и железную дорогу, соединяющую Польшу и Украину.

Здесь явно просматривается: Запад не настроен на мир, наоборот, конфликт подогревается масштабными поставками средств поражения и, в т.ч., выплеснулся за пределы Украины. Прибалтика используется ВСУ для нанесения ударов по территории России. В частности, главный эстонский дипломат Тсахкна выступил за продолжение ударов украинских дронов по объектам в России, призвав Украину к осторожности в связи с якобы отклонением беспилотников.

Только есть один нюанс – на их пути стоит Беларусь, которую необходимо вывести из игры.

На этом фоне «петухи мадяра» угрожают Минску, что киевский режим уже якобы определил первые 500 целей на территории Беларуси. По имеющимся данным, «гарант» Зеленский поручил готовиться к ещё 2-3 годам «войны». Вывод простой: морали нет, есть желание воевать до последнего украинца.

Николай Крылов