Реактивный БПЛА «Герань-4» нового поколения уже применяется с мая 2026 года

Реактивный БПЛА «Герань-4».
Источник изображения: Изображение предоставлено по лицензии CC0 – общественное достояние

Украинская военная разведка (ГУР) опубликовала данные о характеристиках реактивного БПЛА «Герань-4», который, по её оценке, Вооружённые силы России начали применять с мая 2026 года. В материалах ведомства аппарат описывается как развитие существующей линейки ударных беспилотников с переработанной аэродинамической компоновкой, усиленной конструкцией планера и реактивной силовой установкой, рассчитанной на полёты на высоких скоростях.

В открытых источниках «Герань-4» рассматривается как очередной этап эволюции семейства барражирующих боеприпасов и является более продвинутой версией реактивной «Герани-3». ГУР утверждает, что конструкция аппарата была переработана с акцентом на снижение аэродинамического сопротивления и повышение устойчивости на средних и больших высотах, также улучшены характеристики манёвренности с большими перегрузками.

«Герань-4» способна выполнять высокоэнергетические манёвры с резким изменением траектории, что видно на опубликованных 14 мая видеосюжетах, где на камеру мобильного телефона в Одессе зафиксировано выполнение разворота с угловой скоростью порядка 35-40 град/с в плоскости тангажа. Такая динамика свидетельствует о возможности кратковременного выхода на режимы повышенных перегрузок при изменении курса.

Там же отмечается потенциальное наличие дополнительных средств ситуационной осведомлённости, включая командно-телеметрический канал и датчики обнаружения лазерного облучения. Подобные решения в теории позволяют фиксировать подсветку целей лазерными целеуказателями и оперативно реагировать на внешнее сопровождение.

Планер «Герани-4» выполнен по интегрированной схеме с жёстким соединением крыла с центропланом без разъёмных элементов, обеспечивающим повышенную жёсткость конструкции. По сравнению с предыдущими модификациями линейки «Герань» для снижения аэродинамического сопротивления сокращено количество технологических лючков на обшивке БПЛА. Габариты аппарата, согласно данным ГУР, сохранены на уровне около 350 см в длину и 300 см по размаху крыла.

В качестве силовой установки указан турбореактивный двигатель LX WP-160 производства Shandong Lianxin Power Technology Co., Ltd. тягой 160 кгс, который обеспечивает «Герани-4» максимальную скорость до 500 км/ч, при этом крейсерский диапазон оценивается в пределах 300-400 км/ч.

Навигационный комплекс «Комета-М», разработанный московским предприятием ОАО «ВНИИР-Прогресс», относится к классу помехоустойчивых приёмных систем, рассчитанных на работу в условиях радиоэлектронного противодействия. В его основе используется малогабаритная четырёхэлементная адаптивная антенная решётка, ориентированная на устойчивую работу в условиях как преднамеренных помех, так и естественных источников искажений сигнала. Система обеспечивает приём навигационных сигналов диапазона L1 открытого доступа, включая ГЛОНАСС, GPS, Galileo и SBAS.

По заявленным характеристикам, применение адаптивной пространственной фильтрации позволяет повысить помехоустойчивость на 40-50 дБ, что эквивалентно кратному снижению эффективной зоны подавления навигационного сигнала и соответствует увеличению устойчивости приёмника к воздействию средств радиоэлектронной борьбы в десятки и сотни раз по энергетическому критерию.

В составе бортового навигационного оборудования входит инерциальная навигационная система, работающая в автономном режиме при отсутствии сигналов глобальных навигационных систем. Она выполняет функцию резервного источника навигационной информации и обеспечивает автономное определение местоположения при нарушении или полном подавлении спутниковых каналов. ИНС периодически уточняет ошибку (дрейф) при появлении любых доступных ориентиров или кратковременного восстановления сигнала ГНСС.

Технические характеристики БПЛА «Герань-4»
ПараметрЗначение
Тип БПЛАУдарный барражирующий боеприпас реактивного типа
Базовая линейкаСемейство «Герань»
Статус примененияФиксируется с мая 2026 года (по данным ГУР Украины)
ГабаритыДлина 3,5 м; размах крыла 3 м
ПланерИнтегрированная схема крыла с центропланом; усиленная конструкция; сниженное количество технологических лючков
АэродинамикаСнижение сопротивления за счёт улучшения обшивки и интеграции несущих элементов
Силовая установкаТурбореактивный двигатель Lianxin LX WP-160

Тяга ТРД160 кгс

Скорость максимальнаядо 500 км/ч
Скорость крейсерская300-400 км/ч
Высота полётадо 5000 м (в отдельных источниках до 6000 м)
Дальность полётадо 450 км
Боевая нагрузкаосколочно-фугасная 50 кг
термобарическая 90 кг
Навигация«Комета-М», ИНС
Режим примененияРабота в условиях радиоэлектронного противодействия

БПЛА «Герань-4» способен выполнять полёт на высоте до 5000 метров, в ряде источников приводится значение потолка до 6000 метров. При этом согласованный набор подтверждённых значений технических характеристик не указывается. Аппарат является ударным средством для работы в условиях насыщенного противовоздушного противодействия.

В открытых источниках сообщается, что в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) производство новой версии «Герани» оценивается в объёме до 500 единиц в месяц. Отмечается продолжение развития линейки «Герань» и создание модификаций с увеличенной дальностью полёта и большей массе полезной нагрузки — ударный БПЛА «Герань-5».

Артём Кириллов

для сайта «Авиация России»

Права на данный материал принадлежат Авиация России
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
