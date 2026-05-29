На базе двигателя для Су-35С и Су-57 создадут новый 42-мегаваттный промышленный ГТД

АЛ-41СТ-25
Первый образец отечественного индустриального двигателя АЛ-41СТ-25, снимок сделан осенью 2024 года.
Источник изображения: ОДК

Российские двигателестроители развивают линейку промышленных газотурбинных двигателей на базе газогенератора АЛ-41СТ-25. Уже создан и успешно работает в газопроводной сфере ГТД мощностью 25 МВт с КПД 39,3%. В конце мая 2026 года на специализированном форуме в Уфе озвучены планы по разработке новых модификаций на 32 и 42 МВт — для объектов распределенной генерации в арктическом и жарком климате.

На Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе (26-29 мая 2026 года) представлены новые решения отечественного двигателестроения для промышленной генерации. Перспективные разработки ОДК на базе единого газогенератора АЛ-41СТ-25 способны обеспечить импортозамещение в энергетической инфраструктуре предприятий нефтегазовой и химической отраслей. В настоящий момент ОДК располагает линейкой газотурбинных агрегатов мощностью от 2,5 до 25 МВт для проектов распределенной и промышленной генерации, используемых для энерго- и теплоснабжения объектов добычи, промышленных предприятий, центров обработки данных и социальной инфраструктуры. В проработке находится создание нового оборудования мощностью от 25 до 42 МВт для объектов распределенной генерации на базе индустриальных двигателей серии АЛ-41СТ в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

В основе новых решений лежит двигатель АЛ-41СТ-25, разработанный ОКБ им. А. Люльки (филиал ОДК-УМПО) и выпускаемый в Уфе. Первый образец этого промышленного газотурбинного двигателя был введен в опытно-промышленную эксплуатацию на компрессорной станции «Газпрома» в сентябре 2024 года. Впоследствии двигатель был доработан: на нем внедрено 7 технических улучшений, затронувших газодинамику проточной части, воздушную и масляную системы, что повысило эффективность, мощность и надежность. По итогам приемо-сдаточных испытаний в условиях ISO двигатель продемонстрировал КПД 39,3% при мощности 25 МВт, что является максимальным показателем в данном классе. Конструкция сохраняет эффективность при повышенных температурах окружающего воздуха, а компактность и модульность агрегата обеспечивают упрощенные установку, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Двигатель способен надежно работать в жарком климате и арктических условиях, что критически важно для энергоснабжения удаленных промышленных объектов. Первые экземпляры АЛ-41СТ-25 работают на компрессорной станции «Арская» в Татарстане.

Добавим, что лежащий в основе описанных разработок промышленных ГТД отечественный авиационный двигатель АЛ-41Ф создавался изначально для боевого самолета пятого поколения (проект МиГ-1.44) в конце советского периода, в последующем он был серьезно доработан и варианте АЛ-41Ф1 используется на истребителе Су-57 (вариант АЛ-41Ф1С — на Су-35С). Разработка промышленного ГТД АЛ-41СТ официально стартовала в 2019 году, первый опытный экземпляр вывели на испытания в 2023 году.

Иван Захаров

