Росавиация ожидает выдачи сертификата на двигатель ПД-8 в начале июня

Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Все сертификационные испытания завершены, отметил глава ведомства Дмитрий Ядров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Росавиация ожидает, что в начале июня будет выдан сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью "Вестям".

"На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России", - сказал он.

Ядров также назвал двигатель ПД-8 уникальной разработкой, отметив, что он был создан фактически с нуля за 6 лет. "Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого рывка не делали", - подчеркнул он.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что документы по авиадвигателю ПД-8 для самолетов SJ-100 и Бе-200 поступили на экспертизу в Росавиацию. После их проверки и согласования будет принято решение о выдаче сертификата типа.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан по заказу Минпромторга с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий в рекордно короткие сроки. Он предназначен для ближнемагистральных самолетов SJ-100 и самолетов-амфибий Бе-200.

