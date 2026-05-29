В Москве показали разведывательный БПЛА "Сибирячок", превосходящий импортных конкурентов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Сибирячок-5" показали на выставке Международного форума по безопасности, передает корреспондент ТАСС.

Дрон внешне напоминает увеличенный DJI Mavik, один из самых массовых дронов в мире, используемых в зоне боевых действий. Самое главное отличие отечественного БПЛА - в способности нести на себе дополнительный аккумулятор или лазерный дальномер для целеуказания.

"У него, по сути, функционал больше, чем у конкурента DJI ближайшего. В смысле, он больше адаптирован под сегодняшнюю ситуацию", - уточнили ТАСС специалисты силового ведомства, которое проводит его тестовую эксплуатацию.

Беспилотник производит компания "Гаскар", выпуск его деталей локализован на 85-90%. Как уточнил ТАСС производитель, сборка одного БПЛА занимает чуть больше двух минут.

Кроме боевого применения "Сибирячок-5" может проводить мониторинг инфраструктуры, строительства, добычи полезных ископаемых, инспектировать трубопроводы, искать людей, фиксировать правонарушения. Для этих задач он оснащен 160-кратным оптическим зумом, оптикой ночного видения, встроенным ИИ для автоматического распознавания техники и живой силы.

"Главное преимущество модели - высокая живучесть в условиях РЭБ", - добавил производитель.

В настоящее время "Сибирячок-5" проходит тестовую эксплуатацию в условиях СВО и в МВД РФ.