В России могут появиться беспилотники под брендом «ЗА МИР!»

Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка"
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В России могут появиться БПЛА и другие виды вооружения под брендом «ЗА МИР!». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Журналисты выяснили, что соответствующая заявка на торговый знак была подана в Роспатент по всем существующим классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Если бренд зарегистрируют, то под ним можно будет выпускать различное оружие, в том числе боевых роботов, БПЛА и боеприпасы, добавляют авторы «Осторожно, Москва».

До этого концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового скоростного беспилотника «Скат-220». В компании отметили, что дрон создан на основе БЛА СКАТ 350 М, но «в отличие от него имеет меньший размах крыла – 2,20 м, и меньший вес — 12 кг, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 км/ч».

До этого российский концерн «Ростех» сообщил о создании барражирующего боеприпаса большой дальности. Уточняется, что беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на расстоянии в сотни километров.

Ранее было опубликовано видео работы нового зенитного комплекса с ИИ против дронов ВСУ.

Олеся Филиппова

