«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»

Полковник Ходаренок: РФ должна ответить ударами на угрозы «логистического локдауна»

Украина запускает «логистический локдаун» для Вооруженных сил России, объявил министр обороны страны Михаил Федоров. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что стоит за словами главы украинского военного ведомства и чем Москва может ответить на такие угрозы.

Главная задача, по словам министра обороны Украины, максимально усложнить россиянам логистику и лишить их возможности активно наступать. При этом минобороны Украины выделило 5 млрд гривен (около 8 млрд рублей) на беспилотные летательные аппараты средней дальности.

Если переводить термин Михаила Федорова «логистический локдаун» на военный язык, то это означает: Украина намерена свести к минимуму подвоз материальных средств для российской армии в зоне специальной военной операции, создать максимальные трудности для проводимых мероприятий по транспортному обеспечению ВС РФ.

Хотят остановить наступление

Что означает подвоз материальных средств? Он осуществляется для создания и поддержания установленных запасов вооружения, техники, боеприпасов, ракетного топлива, горючего и других материальных средств, восполнения их расхода и потерь в войсках, частях и учреждениях материального обеспечения оперативного и войскового тыла.

Подвоз материальных средств, согласно военной науке, включает: подготовку материальных, транспортных и погрузо-разгрузочных средств, перевозку их от мест производства, хранения, заготовок и ремонта до пунктов назначения, выгрузку материальных средств или перегрузку в транспортные средства получателя.

Именно по всем этим составляющим и намерены бить Вооруженные силы Украины.

И угрозы министра обороны Незалежной Михаила Федорова по запуску «логистического локдауна» для Вооруженных сил России не следует рассматривать как обычное сотрясение воздуха, за которым не последуют никакие конкретные дела. Это более чем серьезное заявление, под которым есть вся необходимая материальная основа.

Ведь в сфере подвоза материальных средств и в целом функционирования тыла действуют очень простые формулы: если действиями беспилотной авиации ВСУ снабжение ВС РФ будет сокращено, предположим, на 60 процентов, то наступательные действия продолжают только 40 процентов войск (сил); а если в результате боевой работы БЛА ВСУ снабжение ВС РФ будет сокращено на 90 процентов, то какие-либо наступательные боевые действия российской армии просто останавливаются, и в этом случае части и соединения ВС РФ способны разве что удерживать фронт. Именно этой цели и намеревается в ближайшее время добиться украинское военное руководство.

То есть в украинских штабах предполагается осуществить срыв подвоза к линии боевого соприкосновения (ЛБС) вооружения, техники, боеприпасов, горючего, продовольствия и снаряжения с помощью беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, действующих на удалении до 200 км от ЛБС. Планируется тем самым не только остановить наступательные операции ВС РФ, но и создать невыносимые условия для жизнедеятельности гражданского населения новых регионов России.

Чем можем ответить?

Возникает обычный в таких случаях вопрос — что делать?

Казалось, ясно что — непрерывно наносить по врагу массированные огневые удары, конечной целью которых является прекращение какого-либо организованного сопротивления со стороны неприятеля и отказ его от продолжения вооруженной борьбы.

Однако тут есть определенные нюансы. К примеру, в середине апреля Минобороны России впервые официально обнародовало список европейских предприятий, задействованных в производстве ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Даны точные адреса 25 производственных цехов, находящихся в 11 странах НАТО, а также двух работающих на ВСУ предприятий Израиля. В военном ведомстве в те дни предупредили: реализуемый Европой сценарий террористических атак против России с применением произведенных там БЛА ведет к непредсказуемым последствиям.

Но в этом случае невольно возникают два вопроса: с какой целью был опубликован список и где непредсказуемые последствия? И к тому же сегодня уже не середина апреля, а конец мая.

Продолжаем тему. Буквально на днях по поручению президента глава российского МИД довел до американской стороны информацию о том, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. Однако пока о подобных ударах нет никаких сведений.

К слову говоря, европейские страны проигнорировали предупреждение МИД России о начале планомерных ударов по Киеву, покидать украинскую столицу европейские дипломаты не намерены. И, наверное, в этом нет ничего удивительного. В конце концов, если в середине апреля не наступили «непредсказуемые последствия», то почему сейчас должны начаться «системные и последовательные удары»? И в этом плане в поведении европейского дипломатического корпуса в Киеве даже присутствует определенная логика.

В общем, или мы наносим серию ударов просто невиданной ранее силы, в результате которой кварталы правительственных зданий в столице Украины будут снесены под ноль, или, в противном случае, нам в ближайшее время в зоне специальной военной операции вынесут весь войсковой и оперативный тыл.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).