Войти
РИА Новости

В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу

209
0
0
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Шойгу: страны СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Страны СНГ интересуются опытом, полученным российской армией в ходе спецоперации, и ни у одной другой страны нет такой обученной армии, как ВС РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Всех практически интересует опыт, приобретенный нами. Могу сказать, что тот опыт, который есть сегодня у российских вооруженных сил, с одной стороны, бесценен, с другой, я, пожалуй, не назову вам другой такой обученной подготовленный армии, как у России", - сказал Шойгу на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности, отвечая на вопрос о выхода и угрозах для СНГ.

По его словам, этот интерес связан с тем, что характер ведения боевых действий сильно изменился.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СКОЛКОВО
Персоны
Шойгу Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"