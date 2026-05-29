В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу

Шойгу: страны СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Страны СНГ интересуются опытом, полученным российской армией в ходе спецоперации, и ни у одной другой страны нет такой обученной армии, как ВС РФ, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Всех практически интересует опыт, приобретенный нами. Могу сказать, что тот опыт, который есть сегодня у российских вооруженных сил, с одной стороны, бесценен, с другой, я, пожалуй, не назову вам другой такой обученной подготовленный армии, как у России", - сказал Шойгу на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности, отвечая на вопрос о выхода и угрозах для СНГ.

По его словам, этот интерес связан с тем, что характер ведения боевых действий сильно изменился.