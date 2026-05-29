Российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов

Стационарные комплексы РЭБ-разработки НПО «Липтех» помогают российским бойцам против тяжелых украинских ударных дронов Vampire («Баба-яга»), рассказал разработчик.

Стационарные системы радиоэлектронной борьбы, созданные специалистами НПО "Липтех", надежно защищают российских военных от украинских дронов Vampire, передает ТАСС. Всего четыре направленные антенны способны практически полностью заблокировать маршрут гексакоптеров к позициям бойцов.

"Это стойка против "Бабы-яги". Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает, и вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята сказали: очень рабочая вещь", – рассказал представитель предприятия-разработчика.

Кроме того, компания наладила выпуск переносных модулей противодействия беспилотникам "Свод-П". Масса одного такого устройства составляет пять с половиной килограммов, а радиус эффективного подавления достигает 300 метров.

Дмитрий Зубарев