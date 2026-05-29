Российские военные успешно применили новые комплексы РЭБ против тяжелых дронов

Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Стационарные комплексы РЭБ-разработки НПО «Липтех» помогают российским бойцам против тяжелых украинских ударных дронов Vampire («Баба-яга»), рассказал разработчик.

Стационарные системы радиоэлектронной борьбы, созданные специалистами НПО "Липтех", надежно защищают российских военных от украинских дронов Vampire, передает ТАСС. Всего четыре направленные антенны способны практически полностью заблокировать маршрут гексакоптеров к позициям бойцов.

"Это стойка против "Бабы-яги". Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает, и вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята сказали: очень рабочая вещь", – рассказал представитель предприятия-разработчика.

Кроме того, компания наладила выпуск переносных модулей противодействия беспилотникам "Свод-П". Масса одного такого устройства составляет пять с половиной килограммов, а радиус эффективного подавления достигает 300 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация Ростех разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "СЕРП-FPV" для защиты бронетехники.

Российские бойцы с помощью дрона-перехватчика "Елка" сбили свыше пятидесяти украинских беспилотников за один день.

Новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" прошел успешные испытания по уничтожению вражеских аппаратов в зоне спецоперации.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
