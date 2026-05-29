Деловая газета "Взгляд"

На параде в Ереване показали российские ТОС-1А «Солнцепек» и истребители Су-30СМ

Источник изображения: @ Александр Патрин/ТАСС

Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване, прошедшем в четверг по случаю Дня Первой республики. Трансляцию с парада вели местные телеканалы.

Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.

Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. "Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях", – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.

Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ", противотанковые системы "Корнет-М" и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.

Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.

Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Tор-М2
Д-30 2А18
Ми-17
Солнцепёк
Су-25
Су-30
Проекты
Тор ЗРК
