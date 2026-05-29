«Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров

Специалисты концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" успешно запатентовали новую зенитную управляемую ракету. Изделие предназначено для борьбы со всеми видами беспилотников, включая дроны-камикадзе и безэкипажные катера, передает ТАСС.

"Изобретение относится к области военной техники, а именно – к управляемым снарядам и ракетам, и может быть использовано при разработке зенитных управляемых снарядов и ракет (ЗУР) для перехвата малоскоростных и зависающих беспилотных летательных аппаратов класса мини, беспилотных систем разведки на поле боя и корректировки огня артиллерии, ударных средств типа дрон-камикадзе, ударных безэкипажных катеров", – сказано в патентной документации.

Новое оружие относится к классу ракет "поверхность – воздух" и "поверхность – поверхность". Конструкция выполнена по Х-образной схеме конвертоплана и оснащена неповоротными мотогондолами с винтовыми движителями на краях крыльев. Ракета также комплектуется современной аппаратурой наведения и специальным программным обеспечением.

Дмитрий Зубарев