Деловая газета "Взгляд"

«Алмаз-Антей» создал универсальную ракету против дронов и безэкипажных катеров

Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Специалисты концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" успешно запатентовали новую зенитную управляемую ракету. Изделие предназначено для борьбы со всеми видами беспилотников, включая дроны-камикадзе и безэкипажные катера, передает ТАСС.

"Изобретение относится к области военной техники, а именно – к управляемым снарядам и ракетам, и может быть использовано при разработке зенитных управляемых снарядов и ракет (ЗУР) для перехвата малоскоростных и зависающих беспилотных летательных аппаратов класса мини, беспилотных систем разведки на поле боя и корректировки огня артиллерии, ударных средств типа дрон-камикадзе, ударных безэкипажных катеров", – сказано в патентной документации.

Новое оружие относится к классу ракет "поверхность – воздух" и "поверхность – поверхность". Конструкция выполнена по Х-образной схеме конвертоплана и оснащена неповоротными мотогондолами с винтовыми движителями на краях крыльев. Ракета также комплектуется современной аппаратурой наведения и специальным программным обеспечением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн "Алмаз-Антей" представил специальные дронопорты для автоматизации запуска беспилотников-перехватчиков.

Госкорпорация "Ростех" продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" для защиты стационарных объектов от атак с воздуха.

Российские специалисты создали защитно-улавливающую сеть "Дарвин" для борьбы с безэкипажными катерами.

Дмитрий Зубарев

