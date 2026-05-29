Зачем военный орел Армении раскрыл клюв

Армянская армия со скандалом поменяла один из своих главных символов – герб Вооруженных сил страны. Какие изменения были внесены, как министр обороны Армении обосновал их необходимость – и почему далеко не все армянское общество довольно новой символикой?

Министр обороны Армении Сурен Папикян официально подтвердил изменение герба ВС Армении – соответствующее видеообращение он выложил в своем ТГ-канале. Действующее законодательство позволяет вносить такого рода изменения без одобрения парламента, поскольку герб армии – это не государственный, а всего лишь ведомственный символ.

"Утвержденный в 2001 году прежний герб Вооруженных сил Республики Армения имел ряд геральдических, морфологических и идеологических недостатков. Поэтому в рамках трансформации армии было инициировано также обновление и исправление герба", – пишет Папикян.

На новой эмблеме изображен флаг Армении, на нем карта страны (в том виде, в котором она используется в качестве нагрудного значка партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна). Этой карты ранее на гербе ВС Армении не было вообще. При всем понимании схематичности изображения бросается в глаза то, что карта не совсем соответствует границам Армянской ССР на момент распада – то есть фактически герб армянских Вооруженных сил декларирует и утверждает собой сдачу армянских территорий. Как, впрочем, и партия Пашиняна.

Изображены также орел с мечом и крестом, однако равносторонний крест на щите удален, вместо него помещен иной знак, похожий на восьмиконечную звезду. Министерство обороны Армении утверждает, что это "армянское восьмиконечное крест-солнце". Оно в какой-то степени, хотя и очень отдаленно, напоминает так называемый аревахач, то есть древний армянский символ вечности (на самом деле более похожий на свастику или же корабельный винт).

Папикян в одной из социальных сетей выступил с пояснениями о том, почему ему не нравился прежний внешний вид герба. По его словам, основной элемент старого герба – орел – был изображен с закрытым клювом. Однако в геральдике закрытый клюв символизирует спокойное, не боевое состояние, часто воспринимается как безжизненный образ, что противоречит самой сути армии.

Кроме того, у орла отсутствовало туловище (оно было слито с общей поверхностью, создавая лишь образ, собранный из перьев), конечности, когти и оружие. "Все это создает впечатление изувеченного, беспомощного и уязвимого существа, что недопустимо для символа армии", – утверждает Папикян.

Также в прежнем гербе меч размещен за щитом, что в геральдике означает отсутствие готовности к защите. Однако миссия Армии Армении – постоянно быть готовой к защите суверенитета и территориальной целостности страны, написал Папикян.

В старом варианте, по мнению МО Армении, была допущена грубая ошибка в изображении государственного флага: он показан не как единое целое, а разорван на отдельные ленты и куски. "Такое искажение символически может трактоваться как расколотое, раздробленное или нецелостное государство", – говорится в презентационном видео Папикяна.

В интерпретации МО Армении на новом гербе орел был полностью переосмыслен. Теперь он изображен как "полноценное живое существо с цельным телом".

Клюв орла открыт, что в геральдике, в трактовке Папикяна, символизирует жизненную силу, готовность, бдительность, право на слово и силу. Четкая и динамичная поза царственного хищника напрямую отражает бдительность и боевой дух Армии Армении. Он таким образом должен воплощать миссию армии – защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения.

На груди орла размещен круглый золотой щит, украшенный "армянским восьмиконечным крестом-солнцем", а в центре – зерном как центральным символом Армии Армении. Утверждается, что зерно олицетворяет будущих воинов, которые в кузнице войны должны прорасти, стать деревом и плодом и вновь дать семя в знак вечной непрерывности. Щит на орле – символ защиты. Стоит, правда, пояснить, что это "зерно" изображено в виде простого четырехугольника, и угадать в нем символ "будущих воинов" можно лишь при очень развитом воображении.

В когтях орел держит оружие исторического значения: в левом – золотой меч, в правом – Святой Крест Ашота Железного, покровителя Армии Армении, и воинский талисман. Меч в когтях орла символизирует постоянную боевую готовность.

Впервые новый символ армянской армии появился совсем недавно, на репетиции парада к 28 мая – Дню независимости Армении, и сразу же вызвал в армянском обществе бурю эмоций и споров. Дело в том, что изменения в символ армии вносились за закрытыми дверями, без общественного обсуждения и привлечения экспертов. В армянском обществе сложилось впечатление, что именно отсутствие экспертного сопровождения и породило рассуждения Сурена Папикяна про "клюв орла", четырехугольное "зерно" и "восьмиугольный крест-солнце".

"Возникает вопрос: почему общественность заблаговременно не была проинформирована о планах изменить столь важный для Армении символ?

Почему общественность ставят перед свершившимся фактом? В случае с государственным символом ожидается как минимум открытый и прозрачный процесс изменения – проведение общественных обсуждений с участием геральдистов, представителей армии и Церкви", – пишет издание "Жоговурд".

Особое возмущение вызвала даже не столько карта страны, представленная в ее "реформированном" варианте, сколько отсутствие христианского креста, который на старом гербе занимал центральное место на щите. "Крест Ашота II Железного" (Ерката), шахиншаха армянского и грузинского X века, который считается покровителем армии, – все-таки не в полной мере христианский символ, а скорее "ведомственный". Такая замена символов может быть связана со стремлением Никола Пашиняна ограничить роль Армянской апостольской церкви в жизни не только армии, но и общества в целом.

Неожиданная и секретная замена символа армянской армии может рассматриваться также и в качестве подготовки армянского общества к операции по окончательной смене и главных государственных символов страны – герба и гимна. Эта идея озвучивалась уже два года назад.

Внесение корректировок в государственные символы требует одобрения уже не армии, а парламента, а значит, открытых дискуссий. Видимо, эти дискуссии велись в скрытом режиме и оказались настолько некомфортными для действующих армянских властей, что на рассмотрение парламента вопрос о государственных символах решили не выносить.

Может быть, уже и не вынесут – 7 июня в стране проходят парламентские выборы. Три оппозиционные партии суммарно могут обойти партию Пашиняна "Гражданский договор", в результате чего он потеряет пост премьер-министра, и все его начинания, включая переделку государственных символов, окажутся под ударом. А может быть, и армейский герб придется возвращать в исходное положение.

Евгений Крутиков