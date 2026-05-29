В Москве представили «Гранат БС-К» для защиты бойцов

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости
«Известия»: Модульный бронежилет «Гранат БС-К» представили в Москве

Бронежилет «Гранат БС-К», который получил бронеэлементы из карбида бора, представили на выставке «Экипировка» в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в ходе испытаний «Гранат БС-К» выдержал попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) калибра 7,62 миллиметра. Изделие производства Щелковской шелкоткацкой фабрики соответствует классу бронезащиты Бр4.

«Во внутренний карман грудной секции и внешний карман спинной секции устанавливаются бронеэлементы из карбида бора — легкого и прочного материала, способного остановить пулю калибра 7,62 миллиметра», — говорится в публикации. Бронежилет весит около семи килограммов. «Гранат БС-К» получил систему быстрого сброса и петлю на спинной секции для эвакуации бойца. Модульная конструкция может быть дополнительно оснащена воротником, наплечником и защитными фартуками.

В феврале стало известно, что служебные собаки, работающие с российскими саперами, получили бронежилеты. Изделия защищают от пуль и осколков.

