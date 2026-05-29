В Москве представили «Гуся» для перехвата дронов

«Известия»: Дрон-перехватчик «Гусь» с гранатой ВОГ-25 представили в Москве

Зенитный дрон «Гусь», который способен перехватывать беспилотники противника, представили на выставке «Экипировка» в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Дрон-перехватчик компании «Гермес» работает на частоте 500 мегагерц. Аппарат способен выполнять задачи на высотах до трех километров, а дальность полета составляет восемь километров. «Гусь», который развивает скорость до 175 километров в час, может находиться в воздухе 70 минут.

Перехватчик сбивает дроны воздушным тараном. Также аппарат можно оснастить боевой частью от осколочной гранаты ВОГ-25, которая позволяет сбивать беспилотники самолетного типа. Базовый выстрел ВОГ-25 содержит 48 граммов взрывчатого вещества. «Гусь» получил четыре электродвигателя с винтами.

В апреле стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, которые работают по принципу «навел и забыл».