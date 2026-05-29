Войти
Lenta.ru

Airbus обратился к Saab из-за истребителя шестого поколения FCAS

196
0
0
Фото: JHVEPhoto / Shutterstock / Fotodom
Фото: JHVEPhoto / Shutterstock / Fotodom.

Airbus обратился к Saab из-за истребителя нового поколения FCAS

Компания Airbus Defence and Space (Германия) обратилась к Saab (Швеция) по поводу возможного сотрудничества в создании европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). Об этом пишет TWZ.

Издание отмечает, что программа FCAS, в которой участвуют Германия, Франция и Испания, сталкивается с проблемой из-за напряженности между Берлином и Парижем (в лице компании Dassault) в вопросе распределения ведущих ролей и передачи технологий. «У нас есть трудности, о которых все знают. Поэтому настало время активно изучать другие варианты, чем мы сейчас и занимаемся», — сказал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн.

Портал напоминает, что шведская сторона ранее изучала возможность участия в более успешном конкурирующем британско-японско-итальянском проекте истребителя шестого поколения Global Combat Air Program (GCAP), также известном как Tempest. TWZ затруднилось оценить, будут ли напрямую связаны проекты FCAS и GCAP, хотя Шелльхорн, по всей видимости, исключил это.

«Мы хотим как можно скорее построить истребители шестого поколения. Я не хочу, чтобы истребители шестого поколения закупались у Соединенных Штатов, как это сделала Европа с истребителями пятого поколения», — сказал руководитель.

В июле издание Defense News заметило, что Франция захотела получить большую долю в европейском проекте самолета FCAS, который должен заменить французские Rafale, а также испанские и германские Typhoon.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Франция
Швеция
Продукция
Rafale
Компании
Airbus
Dassault
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"