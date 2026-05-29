В России пересчитали истребители НАТО на Украине

Истребители F-16 ВВС Украины
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Исходя из известных планов, всего Украина получит от стран НАТО до 100-120 истребителей. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Российское издание прокомментировало сообщение о планах Швеции передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители Saab JAS 39 Gripen. Telegram-канал пишет, что в 2027 году Киев может располагать тремя моделями западных самолетов: F-16, Mirage 2000 и Saab JAS 39 Gripen.

«На сегодняшний день авиапарк ВСУ реально пополнился примерно 40–43 западными бортами (суммарно F-16 и Mirage 2000). Окончательный план, видимо, предполагает, что у украинских сил в определенный момент будет 100-120 единиц западной авиатехники различных типов», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что озвученные Киевом и его западными партнерами планы указывают на системный характер наполнения ВСУ боевой авиационной техникой. При этом, как отмечает «Военная хроника», остается вопрос размещения подобной техники на территории Украины, которая «находится под непрерывным наблюдением спутниковой группировки РФ».

В октябре обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу счел шведский Saab JAS 39 Gripen идеальным истребителем для Украины.

В марте 2023-го портал Defense News заметил, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, стал бы шведский JAS 39 Gripen.

