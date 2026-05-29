Шойгу высказался о регулировании доступа к таким системам, как Starlink

РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности на территории многофункционального комплекса "Лайв Арена" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Шойгу: доступ к таким системам, как Starlink, должен регулироваться государством

СКОЛКОВО (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Доступ к таким системам, как Starlink, должен регулироваться государством, иначе возникнут риски для безопасности, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"В части примеров приводили (на форуме - ред ) события, которые произошли в Иране, и что им предшествовало в 2021 году, осенью. Сначала появились нелегально приемные станции Starlink, а потом поднимались миллионы людей, которые собственно получали неограниченный доступ к ним и доступ от них. Конечно, мы говорили о том, что это должна быть регулируемая и управляемая история со стороны государства. Потому это тоже вопрос безопасности, внутренней безопасности государства, когда к вам в дом, без вашего разрешения могут зайти и делать, все что хочется", - сказал Шойгу на полях Международного форума по безопасности.
