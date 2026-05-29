Elbit Systems предлагает вариант модернизации РСЗО LAROM ВС Румынии

РСЗО LAROM на шасси DAC 26410
Источник изображения: military-today.com

ЦАМТО, 28 мая. Румынская компания Aerostar SA и израильская Elbit Systems на проходившей в Бухаресте с 13 по 15 мая выставке Black Sea Defense Aerospace (BSDA) представили вариант модернизации устаревших РСЗО LAROM, состоящих на вооружении СВ Румынии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, РСЗО LAROM получила название от 160-мм реактивного боеприпаса LAR (Light Artillery Rocket) производства Elbit Systems (ROM означает Румыния). Предложенный пакет модернизации LAROM позволит пусковой установке в дополнение к применяемым 160-мм снарядам LAR и 122-мм GRAD выполнять пуск управляемых боеприпасов средней и большой дальности.

РСЗО LAROM была разработана израильской компанией Israel Military Industries (IMI) совместно с Aerostar для Сухопутных войск Румынии в 1990-х годах. Несущая 26 ед. 160-мм реактивных снарядов РСЗО позволяет поражать цели на дальностях до 45 км. Время залпа – 45 сек. Сейчас 54 пусковые установки LAROM состоят на вооружении 52-го артиллерийского полка Сухопутных войск Румынии, входящего в состав 4-й пехотной дивизии.

Как предполагается, в рамках модернизации LAROM будет использовано то же шасси DAC 665T 6x6, что и у существующих РСЗО. Компании Aerostar и Elbit Systems подтвердили, что модернизация предусматривает интеграцию мобильной системы управления огнем (MFCS), использующейся в составе универсальной РСЗО PULS (Precise & Universal Launching System). В настоящее время заказчиками данной системы являются ВС Израиля, Греции, Дании, Германии и Нидерландов.

Интеграция новой системы управления огнем позволит LAROM выполнять пуск 122-мм РС AccuLAR и 306-мм тактических ракет Extra.

AccuLAR предназначен для поражения целей на дальностях до 40 км, а дальность пуска Extra составляет до 150 км.

На текущий момент Aerostar и Elbit Systems не подписали официальные контракты с Сухопутными войсками Румынии на проведение модернизации РСЗО, однако процесс переговоров по данному вопросу продолжается. Испытания с боевой стрельбой платформы LAROM Upgrade пока не проводились, но, по информации партнеров, при необходимости система может использоваться и для поражения морских целей.

Ранее ВС Румынии также закупили 54 РСЗО M142 HIMARS компании Lockheed Martin, которые поступили на вооружение в 2021 году. РСЗО HIMARS позволяет выполнять пуск управляемых реактивных снарядов GMLRS и оперативно-тактических ракет ATACMS.

В случае, если Сухопутные войска Румынии примут решение о модернизации LAROM, они дополнят американские HIMARS, обеспечивая возможность нанесения ударов на различных дальностях.

