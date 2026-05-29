Войти
Известия.ru

Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений

221
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы — главный тренд в сфере вооружений во всем мире. Об этом 28 мая рассказал обозревателю «Известий» Виктору Синеоку директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в преддверии переговоров лидеров России и Казахстана в Астане.


«Опыт СВО доказывает, что военные действия изменились по своей сути и по характеру, БПЛА выходят на абсолютно новый уровень, я бы даже сказал, что становятся первостепенным вопросом», — отметил Шугаев.

Глава ФСВТС также напомнил, что у РФ и Казахстана есть программа о взаимодействии стратегического характера. Она включает новейшие виды вооружений, средства ПВО, авиацию и вооружение сухопутных войск.

Путин 27 мая прибыл с государственным визитом в Казахстан. Самолет российского президента приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева. Путина лично встретил Токаев с почетным караулом.

Президент России Владимир Путин 30 января сообщил, что производящаяся в РФ военная техника, идущая на экспорт, была проверена в бою. Он уточнил, что страна в прошлом году получила «солидный портфель новых экспортных заказов» и поставила оружие более чем 30 армиям мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"