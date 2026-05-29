Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений

Беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы — главный тренд в сфере вооружений во всем мире. Об этом 28 мая рассказал обозревателю «Известий» Виктору Синеоку директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в преддверии переговоров лидеров России и Казахстана в Астане.

«Опыт СВО доказывает, что военные действия изменились по своей сути и по характеру, БПЛА выходят на абсолютно новый уровень, я бы даже сказал, что становятся первостепенным вопросом», — отметил Шугаев.

Глава ФСВТС также напомнил, что у РФ и Казахстана есть программа о взаимодействии стратегического характера. Она включает новейшие виды вооружений, средства ПВО, авиацию и вооружение сухопутных войск.

Путин 27 мая прибыл с государственным визитом в Казахстан. Самолет российского президента приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева. Путина лично встретил Токаев с почетным караулом.

Президент России Владимир Путин 30 января сообщил, что производящаяся в РФ военная техника, идущая на экспорт, была проверена в бою. Он уточнил, что страна в прошлом году получила «солидный портфель новых экспортных заказов» и поставила оружие более чем 30 армиям мира.