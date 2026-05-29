Войти
РИА Новости

МИД Белоруссии прокомментировал ядерные учения с Россией

191
0
0
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МИД Белоруссии: ядерные учения с Россией соответствуют ДНЯО

МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета на брифинге для иностранных дипломатов заявил, что ядерные учения Белоруссии с Россией соответствуют соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий".

Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, заместитель министра иностранных дел провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель министерства обороны республики.

"Заместитель главы МИД констатировал, что совместные ядерные тренировки с Россией полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики "совместных ядерных миссий" и носят исключительно оборонительный характер", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Он также подчеркнул, что информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"