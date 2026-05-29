Арестован топ-менеджер УВЗ Дмитрий Семизоров

Как сообщило издание "MK.ru" в материале "Арест "мастодонта": что известно о топ-менеджере УВЗ Дмитрии Семизорове. Скандал в ОПК: новое дело о растрате в "оборонке", еще одно резонансное уголовное дело в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ) получило продолжение в виде ареста топ-менеджера "Уралвагонзавода" (УВЗ) Дмитрия Семизорова. По источникам РБК, Басманный суд Москвы 27 мая арестовал его по ходатайству Главного следственного управления СК РФ на два месяца. Он обвиняется в растрате и обналичке выделенных на ГОЗ средств. Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов рассказал "МК", чем известен этот не в меру предприимчивый деятель.

Семизорова обвинили в растрате в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Обвинение касается периода, когда он руководил расположенным в подмосковном Климовске Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Эта структура разрабатывает стрелковое оружие, боеприпасы и экипировку "Ратник" для силовых ведомств.

В СМИ Семизорова называют "мастодонтом" российского ОПК. Он действительно лет 20 как приобщился к "оборонке" на ключевых должностях.

Семизоров родился 25 января 1966 года в Златоусте Челябинской области. В 1987 году Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР по инженерной специальности "гусеничные и колесные машины". В 2015 году получил допобразование в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по направлению "государственное и муниципальное управление".

Вот как оценил арест топ-менеджера директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов:

- Страна пятый год ведёт тяжёлую специальную военную операцию. Она, в том числе, поставила сверхзадачи нашей "оборонке". При этом мы видим, что одни руководители относятся к этому ответственно, но есть, к сожалению, и те, кто ведет себя не вполне достойно. Некоторые злоупотребляют доверием Родины, нашего президента, Вооружённых сил, бойцов СВО. В результате есть факты производства некачественной продукции, срывы сроков поставки оружия, необоснованное повышение цен и махинации с деньгами.

- Чем известен новый арестант?

- Это широко известная в узких кругах личность. Несколько десятков лет назад он был снайпером в спецназе одной из силовых структур. Потом пришел менеджером в оборонную промышленность и за 20 лет сменил больше полдюжины мест работы. Работал на предприятиях самого разного профиля - от боевой экипировки до танков. Нигде долго не задерживался, таких в советское время называли "летунами".

Профильного образования не было. Настоящей квалификации, думаю, тоже. Теперь вот следственные органы вынуждены разбираться - либо он там что-то натворил незаконное, либо его подставили, ввели в заблуждение.

Главный вывод, по-моему, из всей этой ситуации: государство должно пристально следить за тем, кого и на какие должности оно назначает руководителем, чтобы потом не пришлось спрашивать за некомпетентность или воровство.