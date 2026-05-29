Войти
Вестник Мордовии

Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК

251
1
0
Российский бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат"
Российский бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат".
Источник изображения: Скриншот с видео канала "Африканского Корпуса" в МАХ

Российские бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. В настоящее время такая техника применяется бойцами Африканского Корпуса вооруженных сил Российской Федерации в Мали.

На официальном канале Корпуса в МАХ размещено видео, демонстрирующее участие такого защищенного транспортного средства в патрулировании участка дороги Дьема-Колокани. Показано, как наши бойцы, используя такую бронемашину, помогли местному водителю, который не справился с управлением и положил на бок свой "Мерседес" с полуприцепом.

Потерпевшую аварию фуру подцепили тросом и без особых проблем поставили обратно на колеса.

З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) с колесной формулой 6х6 впервые было представлено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Мощность его двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Снаряженная масса - 16550 кг, полная - 18000 кг. Длина - 8430 мм, ширина - 2550 мм, высота - 3100 мм. Дорожный просвет - 390 мм. Угол преодолеваемого подъема - не менее 30 градусов.

Возможна установка различного стрелкового оружия - образец на видео имеет 12,7-мм пулемет ДШК - одно из наиболее популярных в Африке средств поражения, ставшее здесь буквально легендарным.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
Россия
1 комментарий
№1
29.05.2026 02:51
Цитата
На официальном канале Корпуса в МАХ размещено видео, демонстрирующее участие такого защищенного транспортного средства в патрулировании участка дороги Дьема-Колокани.
Патрулировать там должны беспилотники с тепловизорами, что-нибудь типа "Ориона"/"Иноходца", которые могут и сами ракету, мини-бомбу сбросить, если что или выдать целеуказание. Но видимо с ними какая-то беда. Все на СВО идут? И у Мали денег 0 купить у китайцев что-то подобное, может у торок пару десятков "Байрактаров"?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"