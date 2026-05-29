Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК

Источник изображения: Скриншот с видео канала "Африканского Корпуса" в МАХ

Российские бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. В настоящее время такая техника применяется бойцами Африканского Корпуса вооруженных сил Российской Федерации в Мали.

На официальном канале Корпуса в МАХ размещено видео, демонстрирующее участие такого защищенного транспортного средства в патрулировании участка дороги Дьема-Колокани. Показано, как наши бойцы, используя такую бронемашину, помогли местному водителю, который не справился с управлением и положил на бок свой "Мерседес" с полуприцепом.

Потерпевшую аварию фуру подцепили тросом и без особых проблем поставили обратно на колеса.

З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) с колесной формулой 6х6 впервые было представлено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Мощность его двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Снаряженная масса - 16550 кг, полная - 18000 кг. Длина - 8430 мм, ширина - 2550 мм, высота - 3100 мм. Дорожный просвет - 390 мм. Угол преодолеваемого подъема - не менее 30 градусов.

Возможна установка различного стрелкового оружия - образец на видео имеет 12,7-мм пулемет ДШК - одно из наиболее популярных в Африке средств поражения, ставшее здесь буквально легендарным.

Алексей Брусилов