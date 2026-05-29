РИА Новости

Белоусов поручил группировке "Запад" наращивать эффективность ударов БПЛА

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Андрей Белоусов поручил группировке "Запад" наращивать эффективность ударов БПЛА

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил войскам группировки "Запад" наращивать эффективность применения ударных БПЛА и темпы продвижения подразделений группировки, сообщило Минобороны России.

В четверг ведомство сообщило, что Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.

"Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что в завершение работы Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, боевые награды.

