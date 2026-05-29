Андрей Белоусов поручил группировке "Запад" наращивать эффективность ударов БПЛА

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил войскам группировки "Запад" наращивать эффективность применения ударных БПЛА и темпы продвижения подразделений группировки, сообщило Минобороны России.

В четверг ведомство сообщило, что Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.

"Министр обороны РФ поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных летательных аппаратов для поражения живой силы и техники противника и темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что в завершение работы Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, боевые награды.