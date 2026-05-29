Названо идеальное орудие для отстрела дронов

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia
Автоматическую пушку 2А90 назвали идеальным орудием для отстрела дронов

Российская автоматическая пушка 2А90 калибра 57 миллиметров, которой вооружили перспективный комплекс «Деривация-ПВО», идеально подходит для отстрела малоразмерных дронов. Преимущества орудия назвал Telegram-канал «Военная хроника».

«По большинству параметров — например, по удобству изготовления программируемых боеприпасов, плотности разлета осколков, высоте и дальности поражения — снаряд калибра 57 миллиметров практически на две головы выигрывает у 30-миллиметровых снарядов», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что в габариты выстрела калибра 57 миллиметров легче интегрировать программируемый взрыватель. Он содержит больше взрывчатого вещества, которое позволяет на дистанциях до шести километров создавать стену из осколков. Пушки калибра 30 миллиметров не могут эффективно поражать цели на такой дальности. При этом в публикации подчеркнули, что модули на основе 2А91 — это тяжелые системы с сильным откатом. Такое вооружение невозможно установить на легкие бронеавтомобили.

Ранее в мае военный эксперт Алексей Леонков допустил, что в будущем российским боевым машинам поддержки танков (БМПТ) потребуется необитаемый боевой модуль с орудием калибра 57 миллиметров.

№1
29.05.2026 02:18
Почём один программируемый снарядик-то с дистанционным подрывом, а может ещё и корректируемый? Как 20 дронов? Ещё и несколько понадобится сбить один FPV-дрон? Ещё и сверху необстреливаемая воронка огромная?

А сама "Деривация" почём? А сколько их в год могут производить?
