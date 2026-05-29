Путин заявил о важности военного сотрудничества с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане.

Путин: военное сотрудничество с Казахстаном способствует безопасности региона

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Военное сотрудничество России и Казахстана способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе", - сказал Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.