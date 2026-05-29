Стало известно, сколько получит ОСК из дивидендов банка ВТБ

В капитал Объединенной судостроительной корпорации в 2026 году могут поступить 93,4 млрд рублей дивидендов по акциям ВТБ, которые наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить за 2025 год. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил на пресс-конференции первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Как уточняет Фонтанка, наблюдательный совет ВТБ ранее рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 25% чистой прибыли общества по МСФО или 125,5 млрд рублей. Доля государства в капитале банка составляет 74,45%. Следовательно ему как акционеру полагаются 93,4 млрд рублей дивидендов.

В соответствии с распоряжением президента РФ доходы государства от дивидендов ВТБ, начисленные по итогам 2024–2028 годов, должны направляться на финансирование и модернизацию входящих в ОСК предприятий. В федеральную казну деньги могут поступить к августу, а дальше они будут направлены ОСК, отметил Пьянов.

Как пишут Ведомости, объем финансирования, которое может получить ОСК от ВТБ в 2026 году, почти в 2,4 раза меньше суммы предыдущего года. Это связано с тем, что банк решил изменить коэффициент дивидендных выплат с 50% до 25% от прибыли. Причиной решения аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов называет уязвимость финансовой организации – при выплатах в 50% нормативы достаточности капитала оказались бы близки к регуляторным минимумам. Постепенно ВТБ рассчитывает вернуть показатель с 25% до 50%.

По итогам первых четырех месяцев 2026 года чистая прибыль ВТБ составила 162,8 млрд рублей, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в апреле чистая прибыль группы выросла на 24,3%, до 30,2 млрд рублей. Банк рассчитывает получить рекордную прибыль по итогам 2026 года в размере 600–650 млрд рублей.

АО "ОСК" зарегистрировано в Петербурге. 100% акций корпорации находятся в собственности Российской Федерации. С октября 2023 года они переданы в доверительное управление ВТБ.