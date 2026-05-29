На Украине создана система, позволяющая БПЛА обходить зоны со слабым покрытием

Для оператора дрона очень важно учитывать качество сигнала на участках маршрута. Поэтому на Украине была создана система Link Coverage, позволяющая БПЛА обходить зоны со слабым покрытием.

Об этом украинским журналистам рассказали представители местной компании-разработчика Farsight Vision (FSV).

Приложение является инструментом, позволяющим при составлении маршрута для дрона избегать «мертвых зон», где сигнал слаб или отсутствует. Аппарат будет двигаться там, где он более сильный. Таким образом, снижается риск потери управления и, соответственно, самого летательного аппарата.

Перед запуском система смоделирует зону покрытия с учетом особенностей местности и прочих условий. При этом она укажет на участки, где сигнал может ослабевать или полностью пропадать, что позволяет более эффективно составить маршрут полета.

Приложение полностью совместимо с дронами DJI, но после осуществления определенных настроек может работать и с другими БПЛА. Для таких аппаратов потребуется вводить системные параметры для расчетов вручную. FSV призывает различные компании, выпускающие дроны, поделиться техническими характеристиками своей продукции для более широкой интеграции.

Подобные разработки демонстрируют новую тенденцию при планировании беспилотных операций. Теперь большую часть таких планов стараются составлять еще до выхода расчетов на пусковые позиции. Подобные задачи позволяют решать новые цифровые инструменты.