Военное обозрение

Швеция готовит передачу первых истребителей Jas 39 Gripen Украине

Источник изображения: topwar.ru

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон 28 мая на авиабазе в Уппсале объявит о передаче Украине истребителей Jas 39 Gripen модификаций C/D. По данным Aftonbladet, это будут первые шведские самолёты в ВСУ. Количество не раскрывается, но, по данным некоторых источников, речь идёт о «чуть более десяти» машинах.

Одновременно стартуют переговоры о продаже более современных Gripen E. Киев намерен оплатить их за счёт кредита от Евросоюза. Это продолжение прошлогоднего письма о намерениях, которое предполагает поставку от 100 до 150 самолётов. Кристерссон считает возможным начало поставок самолетов Gripen на Украину в течение трёх лет.

На фоне усталости Запада от украинского конфликта Швеция, сама только вступившая в НАТО, берёт на себя роль поставщика военной техники. Передача «Грипенов» – это не столько военная необходимость (ведь освоение новой техники займёт годы, спустя которые они уже могут не понадобиться), сколько политический жест. Стокгольм демонстрирует: война с Россией – приоритет. Даже ценой ослабления собственных ВВС.

Jas 39 неприхотлив к ВПП, способен взлетать с дорог, обслуживается малым расчётом. Модификация E оснащена двигателем General Electric, РЛС с АФАР и ракетами Meteor с дальностью более 100 км.

Скептики напоминают: ВВС Швеции располагают около 100 машинами C/D. Отдать пусть даже десяток – это серьёзная доля. А производство новых E идёт медленно. Но разве же это кого-то в Стокгольме волнует?

