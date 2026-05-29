Госкомвоенпром Беларуси представляет обновленный комплекс управления огнем артиллерии "Лектор"

ЦАМТО, 28 мая. На вооружение ВС Беларуси принят обновленный переносной комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Лектор" разработки ОАО "АГАТ – системы управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления".

По сравнению с базовой модификацией комплекса модернизированный "Лектор" стал по-настоящему универсальным и выводит боевое применение артиллерии на качественно новый уровень, отвечая на вызовы современного общевойскового боя.

Комплекс обеспечивает замкнутый цикл автоматизации от разведки до огневого поражения. Он позволяет эффективно управлять подготовкой и ведением боевых действий артиллерийских подразделений в любых климатических условиях, в любое время суток, как на равнинной, так и в горной местности. Система полностью автономна.

Основные задачи, которые решает "Лектор":

- Сбор и передача данных: автоматический сбор, отображение, хранение и доведение данных от средств разведки до огневых средств в автоматическом режиме.

- Цифровая разведка и целеуказание: прием данных от разнородных средств разведки и наблюдения, в том числе видеоизображения с БЛА, определение координат целей с доведением до каждого орудия (огневого средства).

- Умные расчеты: автоматизированное решение задач топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовки, расчет исчисленных установок и корректур на каждом рабочем месте.

- Планирование маневра: моделирование марша, выдвижения, развертывания и перемещения сил, а также оперативный контроль движения по маршруту.

- Универсальная связь: передача команд и сигналов по спутниковым, КВ, УКВ и проводным каналам, а также через DMR, Wi-Fi и 4G-сети. Обеспечена полная интеграция с вышестоящими АСУ и общевойсковыми подразделениями.

Госкомвоенпром учитывает актуальные тенденции развития ВПК и ведет планомерную модернизацию выпускаемой продукции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.