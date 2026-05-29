Войти
ЦАМТО

Москва и Минск продолжают работу по созданию истребителя Су-75 Checkmate

212
0
0
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Мельников

ЦАМТО, 28 мая. Россия и Белоруссия продолжают работу по проекту создания истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСВТС России.

"В настоящее время проводится работа с белорусскими партнерами по самым разным проектам в области разработки и производства различной авиационной техники, в том числе и самолета Су-75", – сообщили в ФСВТС в рамках Первого международного форума по безопасности.

В службе уточнили, что самолеты Су-57 и Су-75 – это машины разных классов и предназначены для решения разных задач. Поэтому утверждение, что Су-75 является альтернативой Су-57Э, не корректно, подчеркнули в ФСВТС.

Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.

Как напоминает агентство, легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"