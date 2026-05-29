Москва и Минск продолжают работу по созданию истребителя Су-75 Checkmate

ЦАМТО, 28 мая. Россия и Белоруссия продолжают работу по проекту создания истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСВТС России.

"В настоящее время проводится работа с белорусскими партнерами по самым разным проектам в области разработки и производства различной авиационной техники, в том числе и самолета Су-75", – сообщили в ФСВТС в рамках Первого международного форума по безопасности.

В службе уточнили, что самолеты Су-57 и Су-75 – это машины разных классов и предназначены для решения разных задач. Поэтому утверждение, что Су-75 является альтернативой Су-57Э, не корректно, подчеркнули в ФСВТС.

Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.

Как напоминает агентство, легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.