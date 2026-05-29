ЦАМТО

ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel

Подготовка ТРД «Сентинел» к испытанию
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 28 мая. ВВС США запросили почти вдвое больше средств на разработку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel на 2027 ф.г. из-за реструктуризации программы.

Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на бюджетные документы ведомства.

Запрос на 2026 ф.г. составил 2,6 млрд. долл., а на 2027 ф.г. – 4,5 млрд. долл. Из новой суммы 1,45 млрд. пойдет на двигатели и системы наведения, а еще почти миллиард – на системы командования и связи, следует из изученных "РИА Новости" документов.

Как напоминает агентство, проект оказался под угрозой в 2024 году, когда его общая стоимость превысила первоначальные оценки на 81% и достигла 140,9 млрд. долл. Пентагон решил продолжить разработку, но забрал часть полномочий у основного подрядчика, компании Northrop Grumman, и усилил контроль над программой.

МБР Sentinel должны начать поступать на смену нынешним Minuteman III в 2030-х годах. Первый испытательный пуск запланирован на 2027 год, первый пуск из шахты – на 2030 год. США намерены завершить полное обновление наземной части ядерного арсенала к 2038 году.

№1
29.05.2026 02:45
Цитата
США намерены завершить полное обновление наземной части ядерного арсенала к 2038 году.
Не, не смогут - из-за кризиса денег не будет.
