В Израиль прибыл первый транспорт-заправщик KC-46A Gideon

Источник изображения: Guy Plopsky

ЦАМТО, 28 мая. На авиабазу "Неватим" ВВС Израиля 27 мая с предприятия Boeing в Эверете прибыл первый из шести заказанных многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A Pegasus (израильское обозначение Gideon).

Как предполагается, в ближайшие дни начнется оснащение самолета (б.н. 301) различными системами израильского производства.

Первый KC-46A Gideon передан ВВС Израиля с установленными приемниками предупреждения о ракетной атаке. Самолет способен нести 96 тонн топлива, оснащен баллистической броней в кабине пилота и пассажирском салоне, защитой от электромагнитного импульса и воздействия ОМУ.

Компания Boeing и Министерство обороны Израиля не раскрывают график поставки оставшихся самолетов. По информации израильских СМИ, еще один KC-46 прибудет в следующем месяце, два – в следующем году, еще два – к 2030 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 8 самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг, запчастей и т.д. Общая стоимость заказа была оценена в сумму до 2,4 млрд. долл.

Поставка KC-46A позволит увеличить дальность и продолжительность полета боевой авиации ВВС Израиля и эффективно поддерживать превосходство в воздухе.

Письмо с предложением и принятием предложения о покупке первых двух KC-46A Минобороны Израиля подписало в феврале 2021 года, а в декабре 2021 года в него было внесено изменение, предусматривающее поставку еще двух самолетов.

В августе 2022 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 927,492 млн. долл., предусматривающий поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов KC-46A для ВВС Израиля. Работы будут завершены к 31 декабря 2026 года.

В августе 2025 года Министерство обороны Израиля объявило, что закупит в США два дополнительных KC-46A Pegasus. Их стоимость оценивается в 500 млн. долл.

Новые KC-46A заменят 9 состоящих на вооружении самолетов-заправщиков KC-707 Re'em на базе Boeing-707, срок эксплуатации которых составляет около 50 лет. Они дополнят четыре самолета KC-130H Hercules, также эксплуатирующихся около 50 лет.

Устаревание парка привело к тому, что поддержку авиаударов, наносимых ВВС Израиля в ходе операций против Ирана, осуществляли самолеты-заправщики ВВС США.

Израиль стал вторым экспортным заказчиком KC-46A. Ранее они были заказаны ВВС США и Силами самообороны Японии.

