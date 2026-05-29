МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания приближается. Российская армия сохраняет инициативу на всех ключевых направлениях. Однако взломать оборону ВСУ удается далеко не везде. Противник активно применяет дроны, что затрудняет передвижение боевой техники и личного состава. Тем не менее Минобороны регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов. О последних событиях на фронте — в материале РИА Новости.

Главный укрепрайон

Подразделения группировки "Центр", занявшие Гришино, идут на север — в сторону города Доброполье. Если это наступление поддержать восточнее — от Красноармейска и Родинского, появится возможность зажать в клещи крупную группировку ВСУ. Ее ликвидация и освобождение Доброполья позволят выбить противника из западных районов ДНР. Кроме того, силы "Центра" высвободятся для атаки на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе — линию городов-крепостей Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

Группировка "Юг" уже ведет интенсивные бои в Константиновке. По данным Минобороны, войска подошли к городу с юга, запада и востока, а передовые подразделения закрепились на окраинах. Одновременно группировка "Запад" заходит на этот укрепрайон с северо-востока. В последние дни активизировались бои за Рай-Александровку на господствующих высотах у трассы М-03, соединяющей Артемовск со Славянском. Также продолжается давление на Красный Лиман — освобождение этого города откроет дорогу на Славянск с севера. Очевидно, Минобороны делает ставку на "раздергивание" обороны противника, атакуя позиции ВСУ с разных сторон.

Но продвижение медленное. Мешают дроны, которых у врага в избытке. Российские расчеты БПЛА и артиллеристы методично охотятся на дроноводов ВСУ. В ДНР Киев сосредоточил лучшие подразделения беспилотных сил. Каждый уничтоженный вражеский оператор БПЛА — это спасенные жизни наших бойцов. Поэтому спешка в наступлении совершенно ни к чему.

Прогресс на севере

Подразделения группировки "Север" продолжают расширять плацдармы в Сумской области. Штурмовики 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады выбили противника из села Рясное в Краснопольском районе. Таким образом, восьмикилометровый фронт у границы с Краснояружским районом Белгородской области проходит по линии Новодмитровка — Таратутино — Рясное. С этого рубежа можно двинуться на запад, чтобы перерезать трассу Р-45, соединяющую город Сумы с крупным пгт Великая Писаревка. Это серьезно осложнит логистику ВСУ в приграничье и затруднит переброску войск.

Подразделения 41-го мотострелкового полка взяли село Запселье у границы с Суджанским районом Курской области, увеличив плацдарм, созданный после освобождения крупного пгт Мирополье в начале мая. Контроль над Запсельем не только расширяет полосу безопасности в Сумской области, но и окончательно превращает некогда крупный логистический центр ВСУ, село Большая Рыбица, в прифронтовой — в паре километров от линии боевого соприкосновения.

На этом участке фронта командование преследует две цели. Во-первых, создать в приграничье своеобразный "санитарный кордон", который не позволит противнику повторить попытку вторжения в российские регионы. Глубина этой буферной зоны достигает уже десяти километров. Во-вторых, вынудить врага перебросить сюда дополнительные силы, оголив оборону на других направлениях.

Путь на Запорожье

Есть успехи и у группировки "Восток". Штурмовики 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, расположенный в 11 километрах к западу от Гуляйполя. Это был хорошо укрепленный узел обороны, откуда ВСУ контролировали окружающую территорию. Кроме того, Верхняя Терса находится на важном перекрестке маршрутов снабжения войск противника.

Сейчас здесь главная цель — город Орехов, ключевой узел обороны ВСУ в Запорожской области. Именно из Орехова в 2023-м началось украинское контрнаступление. Бои пока ведутся на дальних подступах к населенному пункту. На него давит и группировка "Днепр". После освобождения Орехова откроется дорога на сам областной центр.

Подразделения группировки "Восток" продвинулись также в Днепропетровской области. На днях бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии взяли под контроль село Добропасово в Покровском районе: заняли порядка 400 домов, уничтожив более двух рот живой силы противника. Дальше — пгт Покровское, важный логистический узел, где сходятся трассы Т-0401 и Н-15.

В общем, к летней кампании российская армия набрала хороший темп. Командование применяет проверенную тактику "тысячи порезов": удары наносятся на разных направлениях одновременно. Глубоких прорывов и охватов по-прежнему не предвидится — фактор дронов вынудил обе стороны действовать преимущественно малыми группами. Но, как показала практика, "ползучее" наступление противник остановить не в силах.